被曝食材发霉的成都名校背后利益：年利润近亿

成都七中实验学校被曝出食堂食材大量过期之后，引发各方高度关注。成都市教育局、成都市市场监管局已于昨日（13日）上午派出工作组，会同温江区加快调查进度，及时公布调查结果。温江区委、区政府坚决采取零容忍态度，不论是谁，一查到底，严肃处理，决不姑息。

中国国家市场监督管理总局昨晚也发声，称高度关注问题，已要求四川省市场监管部门全面排查学校和学生集体用餐配送单位存在的食品安全风险隐患。

据上游新闻报道，调查发现，成都七中实验学校作为资本与名校成都七中联合办学的民间学校，由于每年的利润接近亿元（人民币，下同），曾经引起多家上市公司的垂涎，试图进行收购，并与学校管理公司签订业绩对赌协议。学校的食堂更是曾经被评为“省级示范食堂”。

此次发生食品安全事件的成都七中实验学校，是由侨资企业冠城集团于2003年投资3亿元兴办的一所十二年一贯制大型民办学校，与名校成都七中联办。

成都七中是一所知名的公办高中。资料显示，成都七中为公办学校，是“国家级示范性普通高中样板学校”之一，有着百年校史，近年来在国内外权威机构发布的中国著名中学排行榜中，多次位列前十位。

位于成都市温江区的成都七中实验学校是一所民办学校。据冠城集团官网信息显示，该校设有小学部、初中部、高中部、国际部，现有140个教学班，在校学生6000余人。

成都七中的资料显示，2005年，成都七中与高达投资签署合作协议，约定由高达投资修建民办公助院校——七中实验，成都七中受高达投资委托负责学校教学管理。这份协议自2003年8月1日至2023年7月31日止，为期20年，合同到期后，投资产生的固定资产归高达投资，“七中”品牌及教育教学科研成果归成都七中。

公开资料显示，四川德羽后勤管理服务有限公司负责运营成都七中实验学校的食堂，该校的食堂在2010年还被四川省教育厅授予了“省级示范食堂”的称号，在事发前一周的3月6日，温江区市场监管局还曾到该校进行了现场办公。

报道指，德羽后勤公司的网站13日已无法正常打开。相关渠道信息证实，四川德羽后勤管理服务有限公司创建于2015年，“是经国家工商行政管理部门严格进行资质审查，依法登记注册的一个法人企业”。

负责成都七中实验学校食堂运营的四川德羽后勤管理服务有限公司法定代表人吴春雷表示，从德羽后勤公司的角度来说，他们认为所有的操作均是合乎相关食品安全规定的。

除成都七中实验学校外，德羽公司服务的学校有包括成都树德中学、成都七中、广元中学、广安中学、成都地铁在内学校或单位20余家，服务学生群体20万余人。

四川德羽后勤管理服务有限公司和川内多所中学良好的关系，得益于德羽后勤同四川省中学校长协会良好的关系，四川省中学校长协会秘书处就设在德羽后勤公司办公区内，德羽后勤也多次协办了四川省中学校长协会的各项年会。

德羽后勤曾公布称，该公司“多次承办和协办老校长年会、赞助出书、承办校长之家，为协会秘书处提供工作用车等，得到了四川省中学校长协会的认可。”2015年，四川德羽后勤管理服务有限公司成为“四川省中学校长协会”特邀理事单位。

成都教育界的一位资深人士表示，德羽后勤正是通过这样的场外操作，获得了大量的校长人脉，为该公司竞标学校食堂项目提供了较大的帮助。

成都多位从事餐饮行业的从业人士13日表示，就目前家长们发布的相关图片和视频资料来看，并不能说明七中实验学校食堂食材有重大安全问题，例如该食堂冻货比较多，但在保质期内使用并不违反相关食品安全法律法规；部分食材中的白色部分也不能清楚明显分辨是冻霜还是霉斑变质；家长图片中的美极食品添加剂是合法的食用级添加剂，食堂承包商是否违法还需要权威部门的进一步调查。

负责成都七中实验学校食堂运营的四川德羽后勤管理服务有限公司法定代表人吴春雷13日表示，对于事件发展到目前的程度，他“深表不安”。

吴春雷证实，目前成都七中实验学校食堂的相关食材已经全部封存，公司会全力配合公安等部门的调查。从公司的角度来说，他们认为所有的操作均是合乎相关食品安全规定的。