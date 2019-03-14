成都学校食堂事件引关注 百余人堵路 12人被强制带离

（综合讯）成都七中实验学校前天（12日）被家长揭露小学部食堂疑似使用过期变质的食物进行加工，甚至有学生出现长期拉肚子、便血等症状。事件在网上曝光后引起舆论广泛关注，涉事学校现已停课整顿，当地官方宣布已扣查八名负责人，身体出现不适的学生已安排体检。

综合上游新闻、中新网等媒体报道，3月12日晚，多名家长在微博上发帖表示自家孩子就读的成都七中实验学校小学部食堂，疑似使用过期变质的食物进行加工。家长们提供的图片显示，部分食物出现了疑似霉变等情况，食堂中也有大量的添加剂。

多位学生家长质疑，学校食堂使用大量的食品添加剂是否会对青少年的发育、生长有负面作用。此外，还有学生家长在微博上相关帖文称，有学生出现了长期拉肚子、便血等症状。

据报道，此次发生食品安全事件的成都七中实验学校，位于成都市温江区，是由侨资企业冠城集团于2003年投资兴办的一所大型民办学校，与名校成都七中联办。该校设有小学部、初中部、高中部、国际部，现有140个教学班，在校学生6000余人。

负责运营该校食堂的是四川德羽后勤管理服务有限公司，该校食堂在2010年还被四川省教育厅授予了“省级示范食堂”的称号，除成都七中实验学校外，德羽公司服务的学校有包括成都树德中学、成都七中、广元中学、广安中学、成都地铁在内学校或单位20余家，服务学生群体20万余人。

报道也指出，成都多位从事餐饮行业的从业人士13日表示，就目前家长们发布的相关图片和视频资料来看，并不能说明七中实验学校食堂食材有重大安全问题，例如该食堂冻货比较多，但在保质期内使用并不违反相关食品安全法律法规；部分食材中的白色部分也不能清楚明显分辨是冻霜还是霉斑变质；家长图片中的美极食品添加剂是合法的食用级添加剂，食堂承包商是否违法还需要权威部门的进一步调查。

事件曝光后引发各方关注，在网络引起大批网友的愤怒挞伐，互联网流传的视频显示，逾百名家长到学校抗议，警方到场戒备，双方一度发生冲突，部分人被带走。

成都市公安局温江区分局官方微博则指，成都七中实验学校小学部部分学生家长昨天到学校反映食堂食品质量问题。其中百余人堵路，拦停正常行驶车辆，“阻断交通，严重扰乱正常社会秩序”，“部分人员阻挠民警执法，对民警进行殴打辱骂”。警告无效后警方将12人强制带离，“过程中，对个别严重阻挠执法的人员依法最低限度使用了警用催泪喷射器”。警方称，被带离现场的12人于当日下午先后被教育释放。

成都市教育局、成都市市场监管局已于昨日上午派出工作组，会同温江区加快调查进度，及时公布调查结果。温江区委、区政府坚决采取零容忍态度，不论是谁，一查到底，严肃处理，决不姑息。

中国国家市场监督管理总局昨晚也发声，称高度关注问题，已要求四川省市场监管部门全面排查学校和学生集体用餐配送单位存在的食品安全风险隐患，要求各地市场监管部门全面排查学校食品安全隐患，严防严管严控学校食品安全风险。

成都七中实验学校昨晚发布关于学校食品问题的四点说明，称即日起，停止四川德羽后勤管理服务公司供餐服务；配合政府部门对原料封存并送检；承诺对学生因食堂食品问题引起的健康问题担责；公司及学校食堂相关责任人已接受警方停职调查。

中国官媒《环球时报》总编辑胡锡进昨天在微博对事件表示，学生家长因学校食堂出现大量霉烂食品而愤怒聚集，且警方控制局面的行为引起家长们不满。“家长的愤怒非常值得理解和同情，希望当地政府处理事情的原则首先要急家长之所急，而不是把两会期间的‘维稳’放在第一位。”“我认为在全国各地，都不应把‘维稳’的标准定得过高，要对因为利益诉求而产生的非政治性聚集给予一定时间段内的包容。”他也呼吁当地政府方面加快工作，做到与家长真正一条心，也呼吁家长们给政府处理事情留一点时间，适当克制情绪。