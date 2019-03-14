2月中国手机市场总体出货量创六年来同期最低

据路透社报道，市场数据显示，2月中国手机市场总体出货量下降19.9%，因为经济放缓之际消费者继续推迟购买手机。

中国信息通信研究院的数据显示，2月中国手机市场总体出货量总计约1千450万部，同比下降19.9%。

这是2013年2月以来历年同期最低水平，当时的出货量为2千70万部。

2月整体消费者购买量往往会放缓，因为当月中国人大部分时间会和家人一起庆祝春节。但今年出货量降幅超出以往，因为中美贸易战导致经济放缓加剧，损害的手机的整体需求。

苹果今年稍早时称iPhone在中国销售放慢，并罕见地采取措施调降销售预估。之后苹果和蚂蚁金服及本地银行业者联手，第一次在中国市场推出免息分期购买iPhone服务，盼能提振销量。

几家第三方零售业者也推出了iPhone优惠价。

鉴于智能手机销量料将保持低迷，华为等中国市场领头羊已将目标放在昂贵的高端机型以争取高利润率。

根据研调机构Counterpoint Research数据，2018年华为在中国市场的500至800美元价格机型的市占率从8.8%大幅增至26.6%。苹果则从81.2%下滑至54.6%，因其新机型价格涨破1000美元，但其它对手的竞争机型价格却较低。