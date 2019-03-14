海南书记称拐卖儿童需判死刑：让他们家破人亡

据观察者网报道，昨天在海南代表团小组讨论期间，海南省委书记刘赐贵详细询问了目前拐卖妇女儿童的犯罪情况。他表示，拐卖儿童应该重判，有的家长为了找孩子，跑遍全中国，跑坏好几辆车。“我这么大年纪，看寻亲节目都会哭。应该对拐卖儿童的犯罪判死刑，让他们也家破人亡。”

查询发现，中华人民共和国刑法第二百四十条规定，拐卖妇女、儿童的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；情节特别严重的，处死刑，并处没收财产：

据最高人民法院新闻发言人孙军工介绍，2010年至2014年，中国各级法院审结拐卖妇女、儿童犯罪案件7719件，对12963名犯罪分子判处刑罚，其中判处五年以上有期徒刑至死刑的7336人，重刑率达56.59%。

重刑是指判处5年以上有期徒刑、无期徒刑、死刑（死缓）。

据报道，拐卖儿童案件数量自2012年起呈逐年下降趋势。2014年，中国法院审结拐卖妇女、儿童犯罪案件978件，与2012年审结1918件、2013年审结1313件相比，下降幅度明显。

但是对于暴力犯罪而言，惩罚的严厉程度（重刑率）的威慑作用最小，惩罚的确定性（尤其是破案率）的威慑作用最大。

据国务院妇女儿童工作委员会的数据显示，2012年，公安机关拐卖妇女儿童案件立案数达18532件，但是被侦破的案件仅为3152件，破案率仅为17%。这一数据，低于中国年均40%左右的刑事案件破案率。

报道称，如果破案率不到20%，重刑的威慑力就会大大降低，只会增加惯犯的侥幸心理。