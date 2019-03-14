中国经济今年首两个月进一步放缓，失业率大也幅度上升。

综合中国《新京报》、中新社和彭博社今天（14日）报道，中国工业增加值较上年同期增长5.3%，是自2009年以来的最差年度开局。当地零售总额则增长8.2%，创下至少是2012年以来的最低增幅。不过，固定资产投资增长加快，房地产投资劲升。

中国国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司长毛盛勇介绍，1月至2月份经济运行总体平稳，继续运行在合理区间，保持总体平稳、稳中有进发展态势，向好的趋势逐步显现。

中国失业率从12月的4.9%升至2月的5.3%，为两年来的最高水平。房地产投资增速则劲升至11.6%，创下2014年11月以来的最高水平。

美国银行首席大中华经济学家乔虹告诉彭博电视台，中国工业增加值数据可能接近见底。

乔虹说：“我们认为第二季度这一增速将企稳和改善。”她也指出，中国房地产市场好转将提振消费者需求。

Natwest Markets PLC驻新加坡的亚洲策略师Liu Peiqian认为，“今天的数据意味着（中国）经济将需要更长时间才能走出谷底，因为尽管投资反弹，但工业增加值和消费仍然面临压力”，而鉴于决策者总是将就业放在第一位，失业率的恶化预示着将会有进一步的宽松政策出台。

1月至2月份的全国居民消费价格（CPI）同比上涨1.6%，涨幅比上年12月份回落0.3个百分点。全国工业生产者出厂价格(PPI)同比上涨0.1%，涨幅比上年12月份回落0.8个百分点。这引发外界对于通货紧缩的担忧。国家统计局新闻发言人毛盛勇回应时称，1.6%的CPI涨幅比较合理、温和，目前来看中国出现通货紧缩的可能性比较小。

中国国家统计局会把每年首两个月的数据结合在一起，以减低农历新年所产生的影响，所以当局也没有提供1月份数据。