25年前韩国电视台探班视频 重温《东邪西毒》巨星风采

20年前，香港电影在巅峰时期，俘虏过不少韩国影迷。最近，韩国电视台到香港片现场探班采访的片段曝光，让人重温了港片黄金时期的美好时光，还有众星的翩翩风采。

25年前由王家卫执导的《东邪西毒》曾云集多名顶级巨星，包括张国荣、梁家辉、林青霞、梁朝伟、刘嘉玲、杨采妮、张学友、张曼玉，成功吸引当时成立不久的韩国电视台SBS为了取材，也为了拍摄祝贺自己电视台的生日影片，而特别拉队到该片在香港的片场，采访一众巨星。

林青霞在《东邪西毒》片场和其他演员合照，你认得出谁是谁吗？（互联网）

当时在场的香港媒体记者约有50多名，而SBS记者则访问了林青霞，她先以普通话说：“我想这个戏最重要是我们对导演都很有信心，我们相信导演会给我们很好发挥的机会，我在戏里面是扮演男装。”又说自己演两个不同的角色。她最后以韩语感谢观众。但她应该想不到25年后，风水轮流转，轮到香港及其他中文媒体争先采访韩星了。

当时韩国人十分喜欢香港演员，张国荣和梁朝伟在当地都是“男神”。张国荣同样以普通话说：“我是刚刚来到片场，因为我才开工4天，所以大致上是怎样拍我还是不太了解，可是因为是武侠片，而且我的角色是一个武功非常高强的人，所以我在这部电影里头会打很多，我曾经在香港拍过几部武侠片，所以在这方面我觉得不困难。”最后张国荣也秀了一句韩语：“恭喜SBS，多谢！”

SBS也访问到张曼玉，她指自己少演古装，角色好可爱，这次有机会做一个落难兼神经质的公主。她还被问到怎么久久不去韩国，可见她在当地也有不少影迷。