中国航天计划：2040年要在太空中采矿

中国网媒今天（14日）指出，中国航天科技集团发布的发展路线图，其中包括2040年要在太空中采矿，还将造出核动力空间穿梭机。

据中国新浪军事报道，到2020年前后，中国航天发射将会迎来新的一轮高潮，嫦娥五号返回式月球登陆器将会为中国带回月球的土壤样本，同时为中国下一步的载人登月打下坚定的基础，2020年后中国大型多舱段组合式空间站将会展开建设，届时有可能成为世界上唯一在轨的大型空间站，将会成为中国深空探测的前哨站。

报道称，目前中国的运载火箭谱系方面是全世界所有航天国家中最齐全的，既有长征6号（液体火箭）、长征11号（四级全固体火箭）这样的快速反应轻型运载火箭，又有长征2号、3号、4号以及长征7号大推主力运载火箭。其中长征7号也是中国首枚采用了模块化设计的运载火箭，可以通过不同类型不同数量的助推器以及不同尺寸的整流罩配合，能够根据不同有效载荷快速搭配出最优发射方案。除此之外还有长征5号重型运载火箭以及未来的长征9号巨型运载火箭。

据长三甲系列运载火箭副总设计师李聃的透露，目前火箭次级的回收、可重复利用技术已经受到广泛的关注，中国也在可重复利用航天器上面花费了很大的力量进行研究，除了像猎鹰次级/助推级垂直降落技术以外，中国还在搞伞降回收技术。言下之意就是中国现在正展开两条腿快跑模式，几种可重复使用技术都有研究，未来中国的火箭将可以达到所有芯级以及助推级均可重复使用的阶段。

预计到了2030年以后，长征-9运载火箭将成功首飞，其芯级直径达到9.5米，近地轨道最大运载能力约140吨，届时将会成为地球上运载能力最强大的火箭，不仅仅可以完成载人登月计划，同时还能用于建设火星保障基地。随着新材料新技术以及新能源以及新型发射技术的运用，未来天地往返成本将更为低廉，具有代表性的是无人运载火箭电磁化发射，到了2030年以后，随着新技术不断的突破，地球向太空发射的有效载荷将会极具增大，到了2035年在太空上拥有一个小型飞船组装工厂用于组装星系内巡航飞船也不是没有可能。

到了2035年左右，可以通过在外太空建设超大面积的太阳能发电设施，解决地球的清洁能源问题，同样的也可以在火星或者月球上建立大规模的太阳能发电设施，使得月球和火星可以变成真正意义上的殖民星球。到了2040年左右，随着核聚变反应堆的投入使用，飞船可以采用更加庞大的离子推发动机，使得星系内的采矿完全变成可能，最早将会以2040年为起点，迎来人类最早的星际移民时代。