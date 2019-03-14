张善政：苏贞昌可能是蔡英文的末代院长

日前表态参选2020总统的台湾行政院前院长张善政在面簿贴出照片“末代院长的最后身影”，他说，日前《美丽岛电子报》董事长吴子嘉在某谈话节目，比对他和行政院长苏贞昌两位末代院长，令他非常感慨。

据联合新闻网报道，张善政说，苏贞昌如果没有意外，应该是蔡英文这任内的最后一任行政院长，以蔡英文的执政表现与低迷民气，“她应该无法连任”。所以，苏贞昌很可能是蔡英文的末代院长。未来民众怎么回想蔡英文的政绩，苏贞昌“最后一瞥”的表现很有影响。

张善政提到，就像他因缘际会成了前任总统马英九的末任院长。无党籍的他心无悬念，不分蓝绿一心只想把事情做好，因此努力协助台南救灾，或是拍板把基隆港国防部土地释出给基隆市府整体规划发展，最后让民众留下正面的印象。

张善政说，看到近来看苏贞昌的表现，先是说要用一把扫帚抗敌到最后，让民众怀疑当政者到底要把台湾带向战争还是和平。然后又对韩国瑜希望的自由经济示范区表态说“四个不可以”。他表示，自由经济示范区是让台湾摆脱众多法规束缚、积极参与国际经济竞争的解药，这样显而易见的道理却被苏贞昌抹黑，民众心里当然很清楚。

张善政感慨，苏贞昌终究还是跳脱不了蓝绿对立的泥沼，逢韩必反。韩国瑜的高人气，显然让苏贞昌与民进党更铤而走险。还有其他诸多事件，都看不出苏贞昌有替蔡英文加分的作用，如果说苏贞昌是个救援投手，是不称职的。

张善政说，明年苏贞昌卸任后，民众看到的苏贞昌就会是一只战败后垂头丧气走下台的斗鸡，而蔡英文，也只会是欲振乏力、用人不当的可悲人物。“政客看现在，政治人物看长远。”“苏院长要替蔡英文和自己留下什么样的身影？这是有智慧的苏院长、蔡总统应该好好想清楚的。”