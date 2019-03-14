全国人大代表建议将男性产假延长至42天以上

今年中国全国两会期间，全国人大代表、民建广东省委会副主委林勇提交关于夫妻合休产假的建议，其中包括将男性产假延长至42天以上。

据中国澎湃新闻今天（14日）报道，林勇指出，中国现行产假政策包括针对女性的产假和针对男性的护理假（部分省市称为陪产假）。2012年国务院颁布实施的《女职工劳动保护特别规定》中规定，女职工生育享受98天产假，在此基础上，各省份在各自的人口与计划生育条例分别规定了奖励产假。奖励产假从30天到80天不等，大部分为60天，个别省份产假合计365天。而各省份针对男性的护理假在七至30天不等，大部分仅为15天。

为让男性更多分担育儿任务、提高女性的生育意愿、改善家庭教育效果，林勇建议，夫妻应合休产假，并有计划、分步骤延长男性休假天数。建议将《中华人民共和国人口与计划生育法》第二十五条“符合法律、法规规定生育子女的夫妻，可以获得延长生育假的奖励或者其他福利待遇”修改为“符合法律、法规规定生育子女的夫妻，可以共同享受产假并获得延长生育假的奖励或者其他福利待遇”。

此外，将陪产假与产假合并，由夫妻合休，其中男性产假建议为42天以上，具体天数各省根据财政能力自行确定。在上述规定假期内照发休假人全额工资。

林勇还建议，男女双方均可在法定产假基础上申请延长假期至365天（夫妻双方休假合计）。在法定产假后的休假期间，按照全额工资的75%发放工资，以缓解家庭的经济和人力压力。