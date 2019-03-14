向飞机发动机扔硬币致航班取消 乘客赔五万

乘客朝飞机扔硬币“求平安”，两枚硬币进入发动机，导致航班取消，航空公司起诉索赔各项经济损失7万余元（人民币，下同，约1.44万新元）。据武汉市中级人民法院消息，该案经一审、二审，乘客赔偿航空公司5万余元。

2017年7月27日，深圳航空有限责任公司承运南宁经停武汉飞往沈阳的航班。当晚10时20分许，机组开始组织旅客登机。乘客登机过程中，多名旅客、乘务人员看见了一名男子站在舷梯上朝飞机发动机方向投掷硬币。乘务长立即报告了这一情况，并派人寻找硬币，机上安全员同时对该男子进行监控。当晚10时45分，两枚一角硬币被寻获。随后，机场公安到达，乘务长将肇事男子和两枚硬币交由警方带走。

据楚天都市报报道，对于为何要朝飞机扔硬币，肇事男子李某（化姓）称，他是无心的，候机过程中和他人聊天时，萌生了祈福念头，就朝飞机发动机扔了两枚一角硬币，目的是为了祈求平安，别无他意。李某后由机场公安控制。

为避免风险隐患，该航班取消，对飞机进行检查。经专门审计公司核算，李某的行为直接导致飞机检修、旅客滞留、航班取消，造成经济损失合计7万余元。

2017年9月，航空公司将李某告上黄陂区人民法院，要求李某承担全部经济损失7万余元。李某承认自己空中飞行责任意识淡薄，后悔造成了如此严重后果。但李某认为登机时乘务员并未告知应当注意该事项，投掷的硬币并未对飞行器造成任何损害。即使造成了损失，也不应当承担全部赔偿责任。

一审法院认为，李某行为造成航班延误、旅客滞留，同时，航空公司为了妥善安置、运送滞留旅客和货物临时增加航班，导致后续更多航班不同程度延误。经济损失应当由李某承担，因此支持航空公司诉求，判决李某赔偿7万余元。

李某提起上诉，认为航空公司核算得出的经济损失无证据支持，他应当承担部分责任。2018年2月，武汉市中院二审审理此案，双方达成了调解协议，李某一次性赔偿5万余元。此后李某支付了赔款,并支付了一审二审案件受理费共计1510元。

法官昨日（13日）表示，航空安全不容丝毫闪失。乘坐飞机不能做出任何可能危害飞行安全的行为，即使只是行为不当，如果对航空公司造成影响，比如航班取消或者延误等，乘客也将承担民事赔偿责任。

类似的事情最近发生了多起。2月17日，安徽安庆机场一名旅客在登机过程中向飞机发动机投掷硬币，导致其乘坐的祥鹏航空8L9960安庆至昆明的航班取消，当事人被拘留7日。投掷硬币事件导致航班取消，给祥鹏航空造成直接经济损失近14万元，该公司将依法起诉该旅客。

3月10日晚，济南遥墙机场，从济南飞成都的8L9616次航班组织登机时，两名20多岁的女旅客往廊桥缝隙处扔硬币，据称为了祈福，被工作人员发现并及时制止。最终航班延误两个小时，260名旅客出行受影响。目前，二人已被移交警方处理。

据航空工程人员介绍，现代民航客机的发动机叶片大多采用钛合金空心支撑结构，一旦吸入类似硬币的金属物体，硬币将首先损伤外部叶片，自身也被打碎成若干颗粒，继续损伤内部叶片，最终导致整台发动机损伤，甚至可能引起发动机故障起火并失去动力，因之必须停航检修。探查发动机内异物是很大的工程，有时甚至要拆除整个发动机，检修成本高昂。