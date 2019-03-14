中国小微企业税负将实质性下降 年内降准料还有一至两次

近年来，小微企业发展备受监管部门重视，一系列扶持小微企业发展的税收优惠政策接踵而至。有中国媒体指出，今年内预料还将降准一至两次。

据中国《证券日报》今天（14日）报道，京东数字科技首席经济学家沈建光在受访时认为，积极的财政政策是本轮稳增长的关键，而从2019年政府工作报告来看，今年积极的财政政策重在减税降费，尤其是重点强调了要降低制造业和小微企业税收负担。从规模上看，今年比2018年多出7000亿元（人民币，下同，约1412亿新元）。

在沈建光看来，落实大规模减税降费的同时，也应该关注到结构性问题。由于“五险一金”缴纳基数存在上限，企业为不同税前工资水平员工付出的社保税负比例有所不同。目前，中国企业承担的社保税负过重，不只是由于费率过高造成，缴纳基数相对偏高是另一个主因。长期来看，减税降费如何更加注重结构性调整，兼顾减轻企业负担和税负公平是值得探讨的方向。

截至目前，中国人民银行决定的下调金融机构存款准备金率1个百分点，并于2019年1月15日和1月25日各下调0.5个百分点的“两步走”降准已全面落地。

中国银行国际金融研究所研究员李赫则预计，今年降准空间还有1个百分点到2个百分点，将会释放1.5万亿元至3万亿元。具体来说，首先，在上半年经济下行压力较大的背景下，实体经济需要流动性；二是由于2019年全年MLF到期量将高达4.9万亿元，需要提供流动性来对冲到期影响；三是中国人民银行行长易纲此前表示，今年降准还有一定空间，但较前几年相比小很多。也就是，降准空间是有的，但会小于市场预期。整体上看，还需要关注实体经济的需求程度。

李赫称，要确保资金能够有效传导至小微企业，应提升银行给小微企业贷款的热情。最直接的方法就是实现风险定价，能够上浮对小微企业贷款利率，以弥补小微企业的高风险。