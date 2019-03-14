传大陆影音串流平台今年陆续落地台湾

中国大陆“腾讯视频”将循“爱奇艺”模式，五月“落地”台湾。据悉，其台湾代理商已在台北101大楼租用办公室，招兵买马。此外，传“优酷视频”今年也将登台。对此，台湾国家通讯传播委员会（NCC）明天将召集相关部会研商。

据《自由时报》报道，受访的东华大学教授施正锋质疑称，虽然大陆网络视频业者披着自由经济市场的外衣，背后却是挟带着政治目的登台成立。报道还称，大陆广电总局已下令要求所有影音串流平台业者“出海”，传递中华文化、宣扬国威，台湾是大陆影音串流平台业者的海外首选、也是最重要一站。

大陆爱奇艺2016年申请登台设立公司，遭经济部投审会驳回，认为非属现行开放的陆资来台许可项目，且有《两岸人民关系条例》的”政治、社会、文化上具有敏感性或影响国家安全“的疑虑。

不过，爱奇艺却利用台湾法律漏洞，架设“爱奇艺台湾站”照常营运，这3年来在台业务透过台湾代理商“欧锑锑”代为经销、宣传等。业者透露，爱奇艺虽号称伺服器主机设在海外与大陆，“但绝不可能不租用台湾的CDN（内容传递网路）伺服器，来串流影音、加快传输速度”。

台湾业者批评，爱奇艺游走法律灰色地带，政府睁一只眼、闭一只眼，以致让其在台代理商规模已达上百人，而如今腾讯复制爱奇艺模式，优酷、土豆也将跟著来，“政府还要继续放任”？