中国发表美国人权纪录 称美公民权利屡遭践踏

中国国务院新闻办公室今天（14日）发表美国人权纪录，称美国暴力犯罪案件频发，涉枪犯罪猖獗，公职人员滥用职权，监听活动肆无忌惮，新闻自由徒有虚名。

据新华社报道，这份《2018年美国的人权纪录》援引美国联邦调查局2018年9月发布的《2017年美国犯罪报告》显示，美国2017年共发生暴力犯罪案件1247321起，谋杀案件17284起、强奸案件135755起、严重暴力伤害案件810825起、抢劫案件319356起。72.6%的谋杀案件、40.6%的抢劫案件和26.3%的严重暴力伤害案件为涉枪案件。

人权纪录说，美国新闻自由遭受前所未有打击，记者的合法采访权遭受侵犯。国际非政府组织“第十九条”网站2018年5月2日报道，美国的新闻报道环境进一步恶化，记者遭到攻击、搜查、逮捕、边境拦截以及被限制发布公共信息等情况时有发生。美国政府不断公开、激烈指责媒体和记者制造“假新闻”，营造一种恐吓和敌意的氛围。《哥伦比亚新闻评论》网站2018年1月报道，2017年，美国共逮捕记者34人次，其中9人被控重罪；15名记者的设备被没收，44名记者遭到人身攻击。

人权纪录还指出，美国宗教不宽容言论甚嚣尘上，网络监控侵犯个人隐私权。美国国家安全局、联邦调查局和中央情报局恣意收集和搜查民众的国际电子邮件、网络电话和聊天记录已经司空见惯。大批游行示威民众遭到逮捕，监管人员滥用暴力。

人权纪录进一步称，美国司法不公导致冤案，监管人员滥用暴力，金钱政治大行其道。

另据法新社报道，美国国务卿蓬佩奥昨天在宣读年度人权报告时抨击中国和伊朗，不过对朝鲜的态度却有所软化。