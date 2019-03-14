中国国家统计局：下调2017年GDP数据不是要抬高去年的增速

中国国家统计局国民经济综合统计司司长、新闻发言人毛盛勇今天（14日）指出，下调2017年国内生产总值（GDP）数据，不是为了抬高2018年6.6%的增速。他也指出，2018年6.6%的GDP增长速度是可靠的，也是经得起检验的。

据中新网报道，毛盛勇在国新办新闻发布会上解释，对GDP数据进行核实修正，是制度要求也是符合国际惯例的。按照中国的核算制度，GDP的核算分为两个阶段，第一阶段是初步核算，第二阶段是最终核实。这样能够修正初步核算数据，使它更加准确、更加全面地反映经济的真实情况。对GDP的数据进行核实国外都是这样做的，它们修正的次数比我们多。还有一种情况，比如我们的统计方法制度和分类标准发生了大的变化，或者是我们进行了重大的国情国力调查之后，也会对历史GDP数据进行修正，这也是国际通行做法。

毛盛勇说，对2017年GDP的最终核实确实不影响2018年初步核算的6.6%的增速。开展最终核实2017年的GDP，就是根据各个方面更全面的数据来核，可能会上调也可能会下修。从最近连续三年情况看，2016年和2017年两年往下调，2015年是往上修的，上调和下修完全取决于我们所获得的更加完整、全面和可靠的基础资料的情况。事实上，在核算工作方法中，上一年最终核实的数据不会影响下一年初步算经济增长速度，所以它本身没有必然关系。

毛盛勇也说，这些年来发展理念在转变，当局迈向高质量发展，不是一味追求GDP的增长速度，只要经济运行保持在合理区间，速度高一点、低一点，大家都可以接受，也没有必要人为抬高GDP的增长速度。2018年6.6%的增速，还可以从实物量的指标进行观察，2018年，全社会用电量增长8.5%，这也是2010年以来最高的；铁路货运量增长9.1%，所以大体是匹配的。此外，最近几年城镇新增就业都在1300万人以上，没有6.5%、6.6%的增长速度是很难实现这样的新增就业目标任务的，所以这也是比较匹配的。

毛盛勇也指出客观来说，GDP核算方法仍有一些地方需要进一步改进，比如居民自有住房的核算还要进一步完善，支出法GDP的核算还要进一步完善。