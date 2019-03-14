传“天下第一村”华西村遇流动性困难 华西集团董事长：有误解

针对网传无锡市政府听取关于江阴华西集团流动性困难纾困有关情况的汇报一事，华西村党委书记、华西集团董事长吴协恩今天表示，外界对这一会议的主题有所误解，华西集团不存在流动性困难。

据每日经济新闻网报道，吴协恩称，华西集团作为重点大型企业，经济运行状况良好，同时，当地政府部门正积极落实国家有关支持实体经济发展的政策，“江阴市政府也是希望看能否通过好的政策，为我们争取一些利率较低的资金，来置换前期一些利率较高的资金”。

吴协恩称，企业前期有一些资金成本比较高、融资成本较高，“看是否（能有机会）调换一下。但目前具体资金数量、利率什么都还没有谈。”吴协恩说，“但外界由此对会议的主题产生了误会”。

一份无锡市人民政府办公室会议通知文件显示，此次会议题为“听取关于江阴华西集团流动纾困有关情况的汇报”，提交部门为江阴市政府，汇报人为江阴市副市长赵强。（互联网）

据《中国经营报》稍早报道，无锡市政府正就华西集团流动性困难纾困情况今天召开会议，并称一份无锡市人民政府办公室会议通知文件显示，此次会议题为“听取关于江阴华西集团流动纾困有关情况的汇报”，提交部门为江阴市政府，汇报人为江阴市副市长赵强。

江阴市政府网站显示，江阴市政府分管工业和信息化、民营经济、金融监管、资本经营、市场监管等方面工作的副市长正是赵强。

文件显示，此次会议的邀请单位为“市监委”，列席对象为“市审计局、国资委、地方金融监管局、市国联集团、产业集团、市建发公司”。

报道说，江阴市政府办公室还透露，此次会议为小范围闭门会议，当地银行等金融机构并未有资格参与。会议之前，会场进行了清场，除上述文件中参会指定人士，其余人均不能在场。

华西集团方面今天发布澄清说明称，集团主营业务经营效益良好，经营性现金流量充裕。（每日经济新闻网）

对此，华西集团方面发布澄清说明称，华西集团目前的生产经营一切正常。同时，集团主营业务经营效益良好，经营性现金流量充裕，按时偿还了所有到期债权及银行借款的利息，未发生过任何不良信用记录的情形。

说明指出，无锡市政府近期积极响应党中央的号召，充分贯彻落实上级支持实体经济、民营积极发展的有关指示精神，拟采取设立基金、提供融资便利、降低融资成本等一系列金融举措推动企业更好发展，并拟通过以点带面、典型示范的方式对无锡企业发展提供更大力度的支持。

说明中强调，鉴于华西集团为江阴市乃至无锡市的重点企业集团，长期以来为地方经济社会发展做出了积极的贡献，上月底更被授予“2018年度无锡市纳税总量贡献十强企业”称号，具有较强的典型示范性，因此，江阴市政府特请无锡市政府市长办公会讨论研究，将华西集团列入纾困基金支持范围，以降低我集团融资成本，提高经营效益和可持续发展能力。

不过，华西集团近年来的高负债也备受外界关注。

公开财报显示，截至2018年三季度，华西集团总资产为547.6亿元（人民币，下同），负债为369.3亿元，负债率高达67.4%。债务中，短期借款56.6亿元，应付票据92亿元，一年内到期的非流动债28亿元，长期借款60亿元。然而其负债比2017年末的398亿元有所下降，具体而言，其短期借款和长期借款都有所降低，应付票据则从2017年末的80.6亿元上升了11亿多元。

一位从事票据生意的人士处说，目前其持有的华西集团的有关票据兑付仍正常。

华西集团建成于1961年，是著名的“天下第一村”。官网显示，华西集团先后获得了“全国先进基层党组织”“全国模范村民委员会”“全国文明村镇”“全国文化典范村示范点”等多项荣誉。



