【图集】中国空军疑有新机型曝光 高新-11电子战机可干扰敌方雷达及通讯

据网媒“香港01”报道，英国《简氏防务周刊》日前透露，中国央视近日曝光的画面显示，运-9系列一款具有电子对抗能力（ECM）的新型战机配有中国解放军空军的涂装，表明该机型目前已经服役。报道指，新型战机的机型是运-9G/高新-11电子战机，但消息并未得到官方证实。

运-9由陜西飞机工业公司研制，搭载有四台螺旋桨引擎。有媒体认为，这款新型战机的特征是机头下返、机身左右侧机翼前后均配备了外形独特的整流罩，可用于容纳电子干扰组件的天线。

新型战机采用运-9/运-8的机身作为搭载平台，但与这些军机的不同之处在于，其干扰组件是整个平台不可分割的一部分，而且天线阵列更大，功率输出也可能更高。报道指出，从公开渠道几乎无法获知新型战机所安装电子干扰组件的性能，但估计包括干扰敌方雷达，以及破坏包括战术数据链在内的通信渠道。

央视网指出，在实际应中高新-11负责对敌方纵深地区进行电子侦察，同时配合突击群实施电子压制，干扰、瘫痪敌方的空防系统，有传在之前的一次沙漠体系对抗训练中，高新-11就疑似首次参演，配合歼-20隐身战机进行压制假想敌的防空据点。有媒体形容这新机型是中国空军最低调的“杀手锏”。



