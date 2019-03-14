蔡英文：政府有足够决心 反省过去政策缺失

台湾总统蔡英文今天主持原转会议，强调越复杂的课题，越需要保持耐心，政府有足够的决心，反省过去政策的缺失，一步一步促成真正的和解与合作，也将会建立一个扎根在土地上，所有人民共同向往的台湾认同。

据中时电子报消息，台湾总统府今天召开原住民族历史正义与转型正义委员会第九次委员会议，由召集人蔡英文主持，政委林万亿、总统府秘书长陈菊、教育部次长范巽绿、文化部次长李连权等也与会。

蔡英文表示，原转会的运作，已经正式进入第3个年头，许多属于原住民族观点的历史真相，已经开始厘清，也逐渐受到各界的关注。所有原住民族议题当中，族人朋友们最在乎的，还是土地的议题。各族的文化里，几乎都跟土地有很深的羁绊。

她说，正因为这样，我们努力想厘清原住民族土地，在不同政权统治下流失的真相，并且让社会大众理解，失去土地，对原住民族带来的伤痛和社会文化影响。厘清历史真相，是为了解决当下的问题，然后一起展望未来。

不过，蔡英文也说明，原住民族的土地议题是原转会处理的议题中，最复杂、也最具有挑战性的题目。台湾地狭人稠，不同族群的居民，对土地和历史也有不同的观念。“这就是为什么，有一部分的民众或政府单位，依然不是很明白，土地对原住民族的意义，听到我们讨论这个问题时，会感到紧张、或表现出防卫姿态”。

蔡英文认为，越复杂的课题，越需要保持耐心，谨慎处理，才不至于引发更大的误解或冲突。“但是我要跟各位委员、各位族人朋友们说，我们有足够的决心，要来反省过去政策的缺失，一步一步促成真正的和解跟合作”。