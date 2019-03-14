英大学与华为有联系 职员对此表达担忧

有香港媒体引述内部通讯记录显示，与华为有联系的英国大学现在要应付来自职员对华为事件的顾虑。这些职员认为，这起事件可能对这些大学的形象和研究工作造成负面的影响。

据香港《南华早报》今天（14日）报道，由这些职员在去年12月和今年1月发给同事的电子邮件显示，他们避免与华为有接触。他们担心，华为受到进一步调查与监督，会影响到他们的工作，并建议避免与华为合作。

《南华早报》称，这些电邮是该报依据英国《信息自由法》于今年1月提出申请，并且在之后获得的。这些职员来自伦敦国王学院、伦敦玛丽女王大学、曼彻斯特大学以及伦敦帝国大学。

英国白金汉宫大学安全与情报研究主任Anthony Glees指出，英国的大学正面临在取得资金和国家利益之间取得平衡的任务。

英国牛津大学在今年1月宣布成为当地第一所基于国安因素禁止来自华为的新资助或捐赠。《南华早报》随后向17所英国大学提出信息自由申请，希望这些大学能提供过去45天涉及与华为合作的疑虑有关的所有文件。

据了解，《南华早报》是通过媒体报道和大学网站得知这些大学都有得到华为的资助，或是与公司联合展开研究或合作事项。

有14所大学给予回复，不过在这当中只有曼彻斯特大学等四所大学提供电邮内容等相关文件。

牛津和伯明翰城市大学则称，他们拒绝提供相关资料，因为这会伤害到他们的商业利益。另外有四所大学声称，他们并没有相关文件。

爱丁堡大学等三所大学则尚未回复。

在美国，普林斯顿、斯坦福等顶尖大学则已经在美国当局的施压下，拒绝华为的资助。