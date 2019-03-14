中国人大财经委建议尽快提出将房地产税法等

中国全国人大财政经济委员会建议，有关部门要加大工作力度，尽快提出将房地产税法、增值税法、印花税法等提请全国人大常委会审议的时间安排，按时提交审议，确保完成党中央确定的2020年实现税收法定的任务。

综合路透社和《证券日报》今天（14日）报道，财经委还建议，全面落实好积极财政政策加力提效的决策部署，着力防范化解地方政府债务风险，加快推进财税体制改革，并积极贯彻落实税收法定原则。

中国全国人大财经委副主任尹中卿早前在接受《21世纪经济报》的访问说，推进房地产税立法更多的是要完善中国税收体系，提高直接税比重，增加资产税、财产税、收入税税种，强化地方主体税种。

尹中卿说：“但房地产税也不能说是占有房子就交税，应该是对占有多套房的、不用于住的、等着炒的这种人会增加负担。”

他指出，房地产税尽管不是主要为了调节房地产价格，但它肯定对房地产市场和人们的预期有相当大的影响，所以要从多方面考虑研究选择出台时机。

“房地产税是一个地方税种，所以房地产税即使出台，何时开征、按什么税率征收，按照法律规定、充分授权的原则，地方政府应该会有很大的自主选择权。”

尹中卿主张，对居民住宅免税面积应该宽松一点，不要像个税一样频繁提标准，一开始宁可把标准定得高一点。比如，如果平均住房面积30平米，可以确定人均40平米、50平米甚至60平米作为免税面积。

他并提出，在地方调研的时候，发现地方房地产价格“大落”的风险比“大起”还严重。下一步应该尽量稳定房价，通过逐步发展来化解泡沫。如果过早地刺破泡沫，会使一部分人产生巨大的风险，当然这也只是一个良好的愿望。