调查：85后中国青年最担心父母养老 90后最担心自己养老

一项调查显示，受访的85后中国青年最担心父母养老问题，而90后的青年最担心自己未来的养老问题。

中国青年报社旗下的社会调查中心联合问卷网于今年中国全国两会期间，对1876名18岁至35岁的青年进行的调查。其中，89.3%的受访青年关注养老问题，比起去年两会期间增加了1.4个百分点。

此外，78.8%的受访青年担心自己的养老问题，86.1%的受访青年担心父母的养老问题。

交互分析发现，90后（80.6%）是最担心自己未来养老的群体，80后（80.0%）其次。85后（87.0%）是最担心父母养老的群体，90后（86.8%）其次。

中国人民大学公共管理学院教授董克用分析，在老龄化社会，如今的年轻人主要面临两个问题。一是兄弟姐妹少，谁来帮助照顾老人。“当年说的‘421’模式，现在形成了。即一对夫妇，下有一个孩子，上有四位父母，甚至还有祖父母。现在的年轻人大多是独生子女，谁来照顾父母就成为一个问题和挑战”；二是年轻人未来的养老金问题，需要他们早做准备。如今人口老龄化，在职的越来越少，退休的越来越多，在职的这一代缴费供养退休一代人的现收现付模式，压力很大。

关于养老问题的具体担忧，73.6%的受访青年坦言照顾老人的时间和人手不够，这一比例比去年（65.3%）高出很多。

59.6%的受访青年担心“空巢老人（即子女离家后的老人）”出现紧急情况得不到及时救助。52.6%的受访青年则担心经济上恐难支撑未来的养老开销。