港商在港与招商银行借贷未还在吉林被判刑 立法会议员质疑违反一国两制

香港民主党立法会议员涂谨申声称收到港商求助，对方称在香港与中国招商银行签订抵押贷款协议，其后未能还款，结果在中国大陆地区因合同诈骗罪名被捕及起诉，2009年被当地法院判刑。涂谨申质疑，涉事港商是在香港签订协议，加上是以公司名义签订，理应属民事案件，其后却由大陆法院审理和变成刑事，违反一国两制。

据香港《明报》今天（14日）报道，被判囚18年的港商郭春生，是一家香港注册的有限公司董事。涂谨申称，郭春生在1996年以公司名义，与招商银行在港签订抵押贷款协议，抵押其公司持有的一家大陆公司25%股权予招商，只是其后未能履行还款协议。

2009年，郭春生在大陆被控，作为香港董事，隐暪大陆公司股份分红，在1998年7月至2002年期间，从大陆公司股份提取原应属招商银行的股息，涉款6000多万元人民币（约1209万新元）。吉林省长春法院判处郭春生终身监禁、并没收所有财产，上诉后在2012年判监18​​年。

涂谨申称，相关判决书指出，招商银行曾到香港警方商业罪案调查科投诉案件涉刑事，不过警方并未要求该港商协助调查，又或拘捕该港商。

涂指出，诈骗在港是刑事罪行，一旦修订《逃犯条例》，诈骗在大陆和香港两地是相互承认的罪行，意味大陆届时可以诈骗为名，要求香港引渡疑犯到大陆。

涂谨申质疑，贷款协议是以有限公司名义签订，不应追控个人责任，即使是在香港提控，也是属民事案件。

涂谨申表示，招商银行曾向相关大陆公司提出民事诉讼，要求赔偿违约责任，不过吉林省高级人民法院却驳回。涂谨申质疑，大陆民事法院判郭春生胜诉、刑事却判他败诉，“内地左右手都对打”，认为民事法院的判决，应可成为推翻郭刑事判罪的有力依据。

涂谨申表示，将致函特首林郑月娥，告诉她案件影响香港国际金融中心的地位，让人对在港投资没有信心。他也说，将致函中联办和大陆“依法治国委员会”，认为案件属冤假错案，应主动纠正。