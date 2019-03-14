台民航局宣布禁止波音737 MAX飞入台湾领空

台湾交通部民航局今晚（14日）发出最新适航指令， 停止所有波音737 MAX 8 、MAX 9飞入、飞越及飞出台湾，同时停止所有操作波音737-8及737-9的飞航计划申请，自14日晚间7时生效，未来将视调查结果及原厂建议，发布后续相关适航指令。

据台湾中时电子报报道，民航局指出，2018年10月29日印尼狮航及2019年3月10日埃塞尔比亚航空，不到五个月间各有一架737-8新交机之飞机发生失事事件，且自印度尼西亚狮航空难后，美国联邦航空总署（FAA）于2018年11月7日发布紧急适航指令（EAD）2018-23-51、2018年12月11日发布正式适航指令（AD）2018-23 -51，以及埃塞尔比亚空难后于2019年3月11日发布持续适航通告2019-03，说明旨述机型之“操控特性增益系统”在遇到攻角感测器数据有误时，水平尾翼将自动微调导致机头不正常下沉，造成飞行组员操控飞机之困难，因此要求航空业者机组人员遭遇相关情况时，须依照飞航手册修订文件及相关操作程序进行紧急处置。

FAA于2019年3月13日发布紧急命令停飞所有美国境内之Boeing 737-8及737-9飞机，欧洲航空安全署（EASA）亦于2019年3月12日发紧急适航指令（EAD） 2019-0051-E，停止737-8及737-9机型飞机于所有欧盟区域之营运飞航，且禁止其他国家以此两型飞机飞入及飞出欧盟区域。同时FAA CANIC 2019-03文件亦表示波音将进行MCAS相关系统设计变更（软体更新及系统操控限制），显示相关系统仍有潜在之设计风险。

民航局表示，台湾目前并无国籍业者拥有及使用MAX机型飞机，因此并无针对国籍业者采取相关限制措施的问题。但因美国联邦航空总署与波音公司掌握的最新证据，均显示两起空难事故确实有关，民航局评估后，决定发布此一指令。