今年中国计划实现全国98%行政村通4G

据新华社14日报道，近日，中国工业和信息化部印发《关于2019年信息通信行业行风建设暨纠风工作的指导意见》，计划年内力争实现全国98%行政村通4G，98%贫困村通宽带。

《意见》提出，今年工信部将启动宽带“双G双提”行动计划，推动中小企业宽带平均资费降低15%、移动网络流量平均资费降低20%；继续纵深推进电信普遍服务试点，加快4G网络建设，力争实现全国98%行政村通4G，98%贫困村通宽带；积极开展网间联调联试，采取有力措施确保在全国实行“携号转网”；加快5G商用发展进程，扎实做好标准、研发、试验等工作，提前谋划业务和应用布局。

《意见》要求行业经营企业和相关机构严格落实《电信服务规范》，完善服务机制和管理流程，提升系统支撑能力和服务便捷性，切实提高服务水平。规范服务协议订立和业务宣传，需明确告知用户限制性条件内容和注意事项，确保用语真实、准确、通俗易懂。全面推进手机卡异地销户服务。

《意见》还针对综合整治骚扰电话、资费计费、用户个人信息保护和防范通讯信息诈骗等社会关注热点问题提出了新的工作重点：进一步落实综合整治骚扰电话专项行动方案及相关措施，基础电信企业、移动转售企业应全面加强通信资源和用户管理；组织开展电信计费监督检查，加强数据业务计费检测，加大对电信和互联网企业服务和收费行为的拨测检查力度；严格落实个人信息保护和网络数据安全各项法律法规和制度规定，完善企业内部数据安全责任部门、管理制度及保护措施；巩固深化防范打击通讯信息诈骗与电话用户实名登记管理。