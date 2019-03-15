台湾年轻人兴起日本就职热

希望到日本企业就职的台湾年轻人正在增加。由于初次任职时的起薪增长乏力、社会充满闭塞感等原因，瞄准海外就职的台湾人增加，最受欢迎的是日本。日本向赴日工作的台湾人才发放的签证数量增至5年前的2倍。

据日经中文网报道，对日本企业来说，台湾人才亲日、和日本文化接近、能说中文都构成吸引力。还有日本企业为应对中国大陆游客，把海外人才等和日本人同样起用为高管。

2月底，在台北市内一栋大楼的一层，到处都是希望到日本企业就职的台湾大学生。向亚洲人才介绍日本情况的Fourth Valley Concierge公司等在台湾首次举行的多家日本企业联合招聘活动吸引了326人参加。

说明在日本参加就职活动时注意事项的讲座很受欢迎，会议室里人满为患。讲座的老师表示，“在日本企业，很多人一生在同一家企业工作，因此如果写很多工作经历，会被认为可能很快辞职”，参加者们热心倾听讲解。参加活动的世新大学（台北）的日语系大4学生小谢（22岁）目光炯炯地表示，非常喜欢日本的历史和文化，一直梦想在日本工作。据说小谢希望到化妆品企业上班，不过其也困惑地表示，光是履历书的写法就有很多独特惯例，挺困难的。

本次活动有10家日本企业的招聘负责人参加，还举行了实际的招聘面试。从事度假设施运营等的Unimat-precious公司参加招聘活动是为了冲绳宫古岛的度假酒店扩建而确保人才。该公司的董事东乡治人表示，“（台湾人才）懂中文，日语也不错，还很认真。希望招聘10多人”。静冈县的食品超市田子重的董事小长井和生表示，“将以和日本人相同的框架招聘。希望（台湾人才）瞄准管理岗”。有些日本企业认为，面临劳动力短缺，在以日本人为对象的通常应届毕业生招聘中难以确保充分的劳动力，于是到台湾找出路。但也有企业显露出不安，表示“略微担心（台湾人才）能否经受通常的员工教育、在公司扎根”。

此外，也有日本企业期待台湾人成为负责拓展亚洲市场的人才。日本停车场开发公司的负责人表示，“（台湾人才）具备明确的意志和上进心。希望招聘负责海外营业和管理等多种业务的人才”。台湾精通中文、日语和英语的人才很多，由于当地外资企业和外国游客很多，国际感觉也很突出。这一优势似乎得到积极评价。

日本外务省的数据显示，2017年台湾人才的就业·高度专业职的签证发放数量合计约为2300件。数量同比增加3成，与5年前相比增至2倍。应届毕业的台湾年轻人赴日工作的情况被认为正在增加。

台湾年轻人憧憬日本的背景是台湾内部存在停滞感。近年来台湾经济增速仅为3％左右，表现乏力，大学应届毕业生的起始工资近10年来没有变化。收入较低的人仅能拿到2.2万新台币（约合人民币4780元）。年轻人的贫困逐渐演变为社会问题，较低的起始工资正是其象征，甚至有了“22K”的说法。在低工资的同时，台湾城市地区的房地产价格上涨，年轻人买不起房，还有人无法顺利结婚。

有厌世倾向的年轻人被称为“厌世代”。 知名杂志《远见》3月发表的舆论调查显示，在18～39岁的台湾人中，41.9％回答称计划数年以内走出台湾到外界就职或留学。作为目的地最受欢迎的是日本（22.6％），高于第2位的大陆（21.4％）和第3位的美国（16.7％）。

虽然台湾人才的绝对数量不多，但大学毕业的高端人才具有希望到日本就职的倾向。在IT、旅游、海外业务等行业的日本企业里，台湾人活跃的岗位或将增加。