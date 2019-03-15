吴敦义：若韩国瑜当选总统不会对不起高雄

众多韩粉希望高雄市长韩国瑜参选总统，但也有人认为韩应该要把高雄市长“做好做满”。国民党主席吴敦义昨天首度指出，若韩国瑜能当选总统，服务范围就不只包括高雄，而是中华民国，届时原来对高雄市的承诺，会让高雄和整个国家建设合并在一起，两者相加“日增月涨”，“不会对不起高雄”。

联合新闻网报道，吴敦义昨天接受广播访问，主持人谈到韩国瑜参选总统的可能性，吴敦义分析，韩国瑜若能当选总统，不会对不起高雄；但他又说，也有人劝韩国瑜要把高雄市长做好做满，相信韩国瑜一定也在“天人交战”。

吴敦义也说，即使党内初选完成登记，但若有非国民党籍的人，民调领先国民党的可能候选人，在此情况下，就会在党代表大会正式决定提名前，进行必要的征召，“这就是万分之一”。

至于征召的依据，吴敦义表示，征召的人选，要和党内的人选比民调，一定会经过这个过程（党内民调），因此与2015年总统提名时的“换柱”完全不同。

吴敦义表示，2016年总统大选的征召是很特殊的事情，全民调出来后产生变化，召开临时全国代表大会把原来的人选换掉，再进行征召；现在是正常的状况，在全国代表大会正式认可提名人选前，就会征召，所以不会有两阶段。所谓两阶段是拔掉已经定案的提名人选，然后再征召别人，“这个不会做”。