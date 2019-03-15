丽水市委书记胡海峰在京拜访两位革命先辈后人

全国人大代表、浙江丽水市委书记胡海峰近日在出席十三届全国人大二次会议期间，专程拜访了中国工农红军挺进师政委刘英之子，中纪委原副书记刘锡荣；中国工农红军挺进师师长粟裕之子，原北京军区副司令员粟戎生。

据微信公众号“丽水发布”消息，在刘锡荣、粟戎生的家中，胡海峰详细了解了两位老同志的身体和生活情况，分别向他们介绍了丽水经济社会发展情况。

胡海峰说，老区人民一直深切缅怀和无限敬仰刘英书记、粟裕大将在丽水留下的光辉伟绩，深深牵挂着你们，非常感谢你们对丽水的关心和支持。丽水是一片革命的热土，老一辈革命家在千难万险、艰苦卓绝的环境下浴血奋战，缔造了伟大的“浙西南革命精神”，现在这种精神已深深扎根于丽水大地，流淌在丽水儿女的血脉中。过去一年，我们在革命精神的鼓舞和激励下，坚定信念信心，突出实干至上、以干得助，齐心协力干出了经济社会发展各项指标“满堂红”。当前，全市上下正在轰轰烈烈开展浙西南革命精神弘扬践行活动，深入研究、挖掘、提炼“浙西南革命精神”的内涵，进一步丰富中国革命精神谱系，并为“丽水之干”注魂、赋能、立根，不断开辟新时代“两山”发展新境界。

胡海峰恳请刘锡荣、粟戎生对丽水经济社会发展，弘扬践行浙西南革命精神活动多提宝贵意见建议，如果身体允许，常回丽水走走，并参加浙西南革命精神弘扬践行的相关活动。

刘锡荣、粟戎生深情地表达了对父辈革命战斗地的眷念之情。“丽水是父亲工作和战斗过的地方，丽水人就是我的亲人。”刘锡荣说，看到丽水近年来发生了翻天覆地的变化，在国内外的知名度、影响力、美誉度直线上升，他深受鼓舞和自豪。他希望丽水能充分发挥好生态优势和红色资源优势，打好“侨”牌和“台”球，重视扶贫工作，加快实现高质量绿色发展，让父老乡亲的生活更加幸福安康。

粟戎生说，浙西南是父亲在最困难的三年游击战争时期战斗过的地方，是他深情挂念的地方，父亲曾为解决偏远革命老区遂昌县门阵村通行难问题而奔波呼吁。“过去，老区人民对挺进师的支援，让红军和浙西南人民建立起了血肉的联系。我父亲一直珍视和怀念这份感情，希望老区人民继续艰苦奋斗，真正走上致富的‘胜利之路’。”粟戎生说。

刘锡荣和粟戎生都表示：“弘扬践行浙西南革命精神意义重大，影响深远，我们一定全力支持！”他们请海峰书记转达对老区人民的祝福和问候，衷心祝愿丽水人民在“两山”理念指引下，加快实现高质量绿色发展，过上更加幸福美好的新生活。