李克强开诚布公：中国经济遇下行压力 将采取多举措应对 保持中国经济稳定

中国总理李克强在人民大会堂三楼金色大厅会见中外记者，并回答记者提问。他在回答路透社关于中国经济面临的问题是否比之前预想的更为严重时，直言中国经济确实遇到了新的下行压力。

但李克强指出，目前世界经济都在放缓，几大国际权威机构都调低世界经济增长预期。中国是适度增速预期目标，采取区间调控方式。这样既和去年经济增速相衔接，也表明不会让经济运行滑出合理的区间。可以说给市场发出的是稳定的信号。

他表示，去年中国能能实现6.6%的增速的确是来之不易，而在这个基础上，今年预计增长6%-6.5%，这是高基数、大总量上的增长，可以说本身就是进步。

李克强坦言，面对新的下行压力，要有有力举措。但他表示中国不会搞“大水漫灌”，不会搞量化宽松，超发货币、大规模提高赤字率，因为“萝卜快了不洗泥，一时可能有效，但会带来后遗症，所以不可取。”

他说：“我们还是要坚持通过激发市场活力，来顶住下行压力。前些年，我们也遇到下行压力，我们采取的就是激发市场活力的措施，因为市场活力增强了，发展的动力必然增强。”

李克强进而指出，现在中国市场主体已经超过1亿户，把他们的活力激发出来，这个力量可以说是难以估量的。因此应该“政过有痕，继续推进减税降费、简政，培育新动能、放宽市场准入，营造公平竞争环境等一系列的措施，为市场松绑，为企业腾位，为百姓解忧。把他们的创造力释放出来，我们一定能够保持经济运行在合理区间，而且推动高质量发展。”

此外，他也指出今年不确定的因素不少，还要有更多的应对准备，并举例表示今年提高赤字率0.2个百分点，没有超过国际上说的所谓3%的警戒线。

“而且我们还可以运用像存款准备金率、利率等数量型或价格型工具，这不是放松银根，而是让实体经济更有效地得到支持。”

李克强总结，不管发生什么样的新情况，我们都会立足当前、兼顾长远，保持中国经济稳定，保持中国经济长期向好趋势不变，这都是很重要的。中国经济会始终成为世界经济的一个重要稳定之锚。