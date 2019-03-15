李克强：政府要过紧日子 让利于企业人民 培育未来

中国总理李克强在人民大会堂三楼金色大厅会见中外记者，并回答记者提问。他在回答财新周刊记者关于减税降费的问题时表示，今年更大规模的减税降费实际上是一项重大改革和重要抉择。

他说：“之前我们反复测算，有多种方案，有一种就是今后几年每年把增值税率降一个百分点，但在当前情况下企业可能感受不深。所以我们下决心把占增值税50%多的制造业的增值税率明显降低3个百分点。把建筑业等部分行业降1个百分点，其他所有行业也确保只减不增。”

李克强指出，由于税制的原因可能在推进过程当中有些行业抵扣少了，税收有增加的可能，我们也做了认真的准备，就是对他们加大抵扣的力度，用打补丁的办法，并对所有的中小微企业实行普惠性减税，确保所有行业税负只减不增。对基本养老保险单位缴费率，我们还明确，可以从原规定的20%降到16%。

他说：“有记者问，这样做财政可持续吗。我们是认真算过账的。减税实际上是在培育，财政税基扩大、收入增长。从趋势看，应该实体经济、企业让他们做大，更多地带动就业，让就业人群增加收入。政府就要过紧日子，就要让利，得罪人也要弄，让利于企业，让利于人民，这样财政才更可持续。我们这样做不是在预支未来，恰恰是在培育未来。”