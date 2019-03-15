中国外交部原女发言人姜瑜担任驻罗马尼亚大使

中国外交部原女发言人姜瑜履新，出任中国驻罗马尼亚大使。

据“长安街知事”微信公众号昨天（14日）报道，刚刚上任的姜瑜前天就前往罗马尼亚首都布加勒斯特东北郊的红龙市场，考察当地华商的经营生活情况，并看望慰问侨胞。

姜瑜2006年曾出任中国外交部发言人，成为史上第四位外交部女发言人。公开信息显示，姜瑜于1964年6月出生在北京。从1982年考入有“外交官摇篮”之称的外交学院至今，她在外交领域学习、工作已达37年之久。资深外交官王嵎生称赞她是“行伍出身，靠真才实学”。

1991年，姜瑜赴外交部新闻司工作，1992年获得驻外机会，先后任中国常驻联合国代表团随员、三秘。

1995年，姜瑜回到外交部新闻司，历任三秘、副处长、处长，2002年再次外派，任外交部驻香港特别行政区特派员公署参赞。

2005年，姜瑜再度回到外交部新闻司，任参赞，并于2006年起担任副司长、外交部发言人，成为继李金华、范慧娟、章启月后外交部第四位女发言人。

据了解，很多朋友、记者得知姜瑜可能出任发言人后，都在穿衣、化妆上给她提些建议，但姜瑜说：“这些不是最重要的，最重要的是把握好口径。”

任发言人期间，姜瑜先后与刘建超、马朝旭、秦刚、洪磊等合作。在她之后的外交部第5位女发言人，就是大家非常熟悉的华春莹。

2012年4月，姜瑜再次前往香港，任外交部驻香港特别行政区特派员公署副特派员。