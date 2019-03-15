减税降费钱从哪来？ 李克强：真金白银已备好

（早报讯）中国总理李克强今天在两会结束后会见中外记者，他在回答财新周刊有关中国实施大规模减税后政府财政能否持续的问题时，强调政府是认真算过账的，“真金白银已经准备好了”。

李克强答问时说，今年下决心减税降费红利近两万亿元人民币，这样做有利于公平，因为按照规则各类所有制企业普遍能从减税费中受惠，而且政策效率很高，一竿子插到底，直达市场主体。4月1日就要减增值税，5月1日就要降社保费率，全面推开。

李克强强调，今年更大规模的减税降费实际上是一项重大改革和重要抉择。政府反复测算了多种方案，如果今后几年每年把增值税率降一个百分点，在当前情况下企业可能感受不深，所以下决心把占增值税50%多的制造业的增值税率明显降低3个百分点。把建筑业等部分行业降1个百分点，其他所有行业也确保只减不增。由于税制的原因可能在推进过程当中有些行业抵扣少了，税收有增加的可能，政府也做了认真的准备，对他们加大抵扣的力度，用打补丁的办法，并对所有的中小微企业实行普惠性减税，确保所有行业税负只减不增。对基本养老保险单位缴费率，还明确可以从原规定的20%降到16%。

他说，那么人们会问你钱从哪里来，赤字只提高了0.2个百分点，填不上这个窟窿怎么办？我们的办法是，政府要过紧日子，不仅要压缩一般公共预算的支出，而且增加特定的金融机构和央企上缴利润、进入国库，并把长期沉淀的资金收回。“通过这些举措，我们筹集了1万亿元资金。我们还要求地方政府也要挖潜，把自己的功课做足。对中西部地区，我们将给予适当的转移支付支持。大规模减税降费，是要动政府的存量利益，要割自己的肉，这是一项刀刃向内、壮士断腕的改革。”

李克强说：“刚才记者问，这样做财政可持续吗？这我们也是认真算过账的”，政府就要过紧日子，就要让利，政府的存量利益也要动，得罪人也要动。

他说，现在可以说是真金白银已经备好了，有关部门和各级政府都要去落实，决不能让政策打白条，更不允许变换花样乱收费来冲击减税降费的成效，还是要让企业、让市场主体切实感受到更大规模减税降费的实实在在效果。