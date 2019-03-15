连续七年 总理记者会第一个问题都给了谁？

今天（15日）上午10点半，十三届全国人大二次会议闭幕后，国务院总理李克强在人民大会堂三楼金色大厅会见中外记者。

第一个提问的是路透社记者，他的问题是，中国经济面临的问题是否比之前预想的更为严重，如果经济放缓继续持续下去，中国是否会考虑采取更加有力的举措？包括取消房地产限制和降低基准利率等？

李克强在回答问题之前还先做了点评：这位记者朋友喜欢单刀直入，那我也开诚布公。

据北京青年报报道，从2013年到2019年，第一个问题由外媒记者提出，成了总理记者会的“惯例”。

七年时间，第一个获得提问机会的分别是新加坡《联合早报》、美国有线电视新闻网、金融时报、路透社、美国有线电视新闻网、彭博社、路透社。

2013年，第一个提问的是《联合早报》，问题时这次国家机构改革和职能转变方案引起高度关注，请问李总理的是，这次改革是不是您理想的方案？怎样达到简政放权和转变政府职能的目标？

2014年，第一个提问的时美国有线电视新闻网（CNN），问题与马航事件有关。

2015年，第一个提问的是《金融时报》，有关房地产市场。

2016年，第一个提问的是路透社，问题是中国金融市场。

2017年，第一个提问的是CNN，与中美关系有关。

2018年，第一个提问的是彭博社，与改革开放有关。