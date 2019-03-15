中国2月FDI为92.8亿美元同比增3.3%

据路透社报道，中国商务部周五表示，2月当月实际使用外资629.4亿元人民币，同比增长6.6%，折92.8亿美元，同比增长3.3%。

商务部网站发布的新闻稿称，1-2月全国新设立外商投资企业6,509家；实际使用外资1,471.1亿元，同比增长5.5%，折216.9亿美元，同比增长3.0%。

商务部表示，主要投资来源地中，韩国、新加坡、美国、荷兰、德国、法国对华投资分别增长35.6%、8.4%、44.3%、174.8%、39.9%和113.3%。欧盟实际投入外资金额同比增长39.1%。

高技术制造业和高技术服务业外资均呈现增长，制造业实际使用外资同比增长12%，服务业实际使用外资同比增长2.4%。高技术产业实际使用外资同比增长48.4%，占比达27.6%。

高技术制造业FDI同比增长9.3%。具体而言，航空、航天器及设备制造业、电子及通信设备制造业、计算机及办公设备制造业实际使用外资同比增长252.7%、21.2%和253.1%。

高技术服务业实际使用外资同比增长92.9%。其中，信息服务、研发与设计服务、科技成果转化服务同比分别增长101.9%、29.2%和76.4% 。

分地区看，中部地区实际使用外资118亿元人民币，同比增长6.6%。自贸试验区实际使用外资同比增长35.1%，占比为12%。

中国商务部部长钟山此前称，2018年中国利用外资1,350亿美元，增长3%。在全球外国直接投资去年上半年下降41%、发达国家下降69%的情况下，中国仍然是全球投资热土，世界银行将中国营商环境上调了32位。



