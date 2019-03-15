中国2月70城房价环比涨幅收窄 创10月低点

今天（15日）公布的中国2月70个城市房价数据显示，整体楼市稳中趋缓，尽管同比涨幅创20个月新高，但更能反映市场走势的环比涨幅继续收窄。

据路透社报道，中国各线城市分化将加剧，受信贷环境改善等利好影响，二手房为主的一线楼市已有企稳回暖迹象，而大部分二三线城市涨势开始放缓。

仲量联行中国区研究部总监姚耀指出，2月70个城市新房价格环比涨幅继续回落，符合预期。姚耀说：“结合近期价格趋势，我们认为一线和强二线城市需求稳定、价格整体稳定；三线城市涨幅有较为明显的回落；我们预计分化在短期内将会持续。”

姚耀预计，地方政府将进一步实施因城施策的举措，但政策不会全面放松。在本轮护航经济的政策工具中，房地产投资将不会如同之前应对下行风险时采用的主要的王牌。

中原地产分析师张大伟认为，一二线中的热点城市，3月份市场有轻微复苏可能性，特别是前期调整多的。而其它二三线城市，预计后续价格下调将持续，整体市场走势将以平稳为主。

路透社依据中国国家统计局周五公布数据测算，2月70个大中城市新建商品住宅价格指数同比升10.4%，连涨41个月，涨幅为2017年6月以来最高；环比上涨0.5%，连涨46个月，涨幅较前月的0.6%收窄，为10个月低位。

统计局城市司高级统计师刘建伟表示，2月份，各地继续落实地方调控主体责任，坚持因城施策，促进房地产市场平稳健康发展。统计局初步测算，一二三线新房环比涨幅分别回落、持平和回落，二手房环比分别为涨幅扩大、下跌和涨幅持平。