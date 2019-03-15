华为在美法庭对银行欺诈指控表示不认罪

中国电信巨头华为昨天（14日）在美国纽约法庭对银行欺诈指控表示不认罪。华为被指向至少四家银行隐瞒公司与伊朗的商业往来，违反美国制裁。

据彭博社报道，华为代表律师科尔（James Cole）在纽约布鲁克林联邦法院出席审讯后指出，华为对上述指控不认罪，这意味着公司正式进入辩护阶段。

华为首席财务官孟晚舟被列为这起案件的被告人之一。

今年1月28日揭露的起诉状共列出13项控状，指孟晚舟在内的华为雇员自2007年起谎报华为与在伊朗经营的科技公司Skycom的关系。美国政府以阴谋、电汇和银行欺诈罪指控华为，并称华为和孟晚舟谎称Skycom不是华为旗下的子公司。

华为被指通过Skycom与伊朗进行商业往来，违反美国制裁令，包括在公司的伊朗业务是否违反制裁令方面，多次欺骗美国，甚至是美国国会。

Skycom也是这起案件的被告，不过目前尚无Skycom的审讯日期。美国检察官凯斯勒（David Kessler）指出，美国已经尝试向Skycom发出起诉状。

美国检察官指控孟晚舟2013年向来自华为主要合作银行伙伴的执行人员做出介绍时，多次谎称华为与Skycom的关系。

孟晚舟的代表律师在温哥华的交保审讯中对此反驳，称制裁法令复杂，期间也经过修改。代表律师也指出，美国检察官在加拿大的代表律师提供的证据并不能证明孟晚舟触犯了美国或加拿大法律。

华为的案件将在下个月4日续审。