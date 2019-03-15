百度总裁张亚勤退休 将投身教学、科研、慈善事业

刚刚，百度发布内部信，通知总裁张亚勤将于6个月后退休。

张亚勤随后也对这一变动做出回应，称自己将开启人生的“3.0”。

未来，张亚勤表示更多精力会集中在教研、科学、中美澳慈善交流，联合国慈善项目等方面，而且更多时间精力用于陪伴家人。

与此同时，百度宣布了新的人才梯队建设计划。百度将加速干部年轻化的进程，选拔更多的8090后年轻人进入管理层，还正式推出了高管退休计划，张亚勤博士是申请加入退休计划的第一位高管。

李彦宏在给内部全员邮件中宣布了以上消息，并由衷感谢了亚勤在过去5年对百度做出的重要贡献，祝福他未来生活美好。“亚勤永远都是百度大家庭的一员！”

百度董事长李彦宏在内部信中称：

“亚勤于2014年9月加入百度，担任总裁，负责新兴业务。亚勤相继推动了国际化市场开拓、金融和教育等业务的孵化和探索。最近两年来，他带领团队，在智能云和AI to B业务的整合及商业化加速、Apollo生态的建设及产业合作、基础技术体系的夯实与建设、芯片和量子计算等前瞻技术的布局等方面，取得了重要成果，提升了百度的产业影响力。亚勤同时在吸引和锻炼人才方面做出了重要贡献，为公司留下了丰厚的人才储备。

在过去几年间，亚勤和家人不在一个城市，陪伴的时间很少，在多年投入地工作之后，他希望可以更多地和家人在一起。在此我们理解并同意亚勤的选择，感谢他过去的辛勤奉献，并祝福他未来生活美好、身体健康、阖家幸福。亚勤永远都是百度大家庭的一员！我也想借此机会，感谢所有辛苦付出、做出贡献的百度同学，感谢每一位曾经在百度公司工作过的同事。

人才是企业最宝贵的财富。公司会不断地为年轻人、为有志者、为陪伴公司成长的高管和员工，持续创造好的机制，让大家全情投入，无后顾之忧。我也希望年轻的同学们持续创新与成长，抓住公司干部年轻化的历史机遇，积极进取，为实现百度“用科技让复杂的世界更简单”的伟大使命贡献重要力量！”

张亚勤也面向全员发布了退休感言：

“6个月之后，我将从我深爱的百度公司退休，这是一个无比艰难的决定，但人生总有取舍。

感谢Robin给我这个机会，过去的五年，我有幸亲身经历和深度参与了从“移动互联”到“人工智能”、从“互联网+”到“智能+”这场深刻的技术变革浪潮，看到中国人才、智慧和创新的快速崛起。

此时此刻，我脑海里浮现出一幅幅画面：智能+、Cloud 2.0、ABC智能云、Apollo自动驾驶、AI昆仑芯片、5G、IoT、量子计算……但令我最难忘的是与我一同夜以继日奋斗的团队和充满灵感、智慧和真诚的每一位百度同学。

感谢Robin和公司给我的充分支持和高度认可。百度正迎来历史上最好的发展时刻，AI业务进入了发展黄金期，很高兴能安心退休。同时我也期待在6个月后开启Life3.0，把更多的精力投入教学、科研、中美澳学术交流，联合国慈善项目，当然最重要的是与家人更多的陪伴。”

2014年9月，张亚勤从微软离职，随即加入百度，担任总裁一职，负责新兴业务。

之后历次架构调整，张亚勤都在其中，为百度“开疆辟土”。

2015年2月，百度进行架构调整，成立新兴业务事业群组，由张亚勤担纲，带领百度在多个垂直领域和国际化市场不断深耕，承担的使命：为百度开拓边界。

2017年3月，吴恩达离职之后，张亚勤兼任百度美研董事长，负责百度在美国研发中心的关键人才吸引、品牌建设、以及美研同国内业务的战略协同。

2018年4月，陆奇离职，智能驾驶事业群也划归张亚勤旗下， 负责人李震宇向张亚勤汇报。

最近一次调整变化发生在2018年12月18日，百度架构再调整，张亚勤麾下业务再次变化：

一，智能云事业部（ACU）升级为智能云事业群组（ACG），同时承载AI to B和云业务的发展。ACG由尹世明负责，向张亚勤汇报。

二，张亚勤负责的技术业务（TG），被划入了王海峰手下。

搜索公司及各BG的运维、基础架构和集团级共享平台整合至基础技术体系（TG），整合后的TG向王海峰汇报。

截止退休前，张亚勤旗下业务涵盖云计算、人工智能商业化、自动驾驶、教育、安全、国际业务、技术体系、量子计算等多个领域。