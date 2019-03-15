凌友诗被台湾罚款50万新台币

（早报讯）针对台籍中国全国政协委员凌友诗日前发表支持“中华人民共和国政府是中国的唯一合法政府”及支持“两岸统一”言论，台湾内政部今天发布新闻稿表示，此举已违反“台湾地区与大陆地区人民关系条例”不得担任中共党政军职务的规定，又因凌友诗公开发表统战言论极其不当，决议处法定最高额罚款新台币50万元（2万2000新元或10万8000人民币）。

凌友诗出生于台湾高雄、16岁移居香港，后在香港大学取得政治哲学博士学位，曾担任香港特区政府中央政策组高级研究主任，现在是香港中文大学当代中国文化研究中心荣誉研究员。

台湾内政部的新闻稿指出，依据中共“中国人民政治协商会议”网站刊登的委员名单显示，凌友诗是以人民团体“中华全国台湾同胞联谊会”代表身分，出任政协第13届全国委员会委员，且在3月11日全国委员会第二次会议第四次全体会议中发表演说，违反两岸条例事证明确。

新闻稿表示，依照“台湾地区与大陆地区人民关系条例”规定，台湾地区人民不得担任经陆委会公告禁止的大陆地区党务、军事、行政或具政治性机关（构）、团体之职务或其成员，违者处新台币10万元以上50万元以下罚锾。

新闻稿称，内政部查证，凌友诗目前仍保有“中华民国”户籍及国籍，适用两岸条例规定。

内政部并指，考量凌友诗所任职务属中共全国性政治机关，在大陆地区具高度影响力，且其在中共政协第13届全国委员会第二次会议第四次全体会议公开发表配合中共统战言论，极其不当，故处以法定最高额50万元罚锾。