特斯拉发布Model Y 马斯克盛赞上海工厂

继Model S、X和3相继投入市场后，特斯拉“SEXY”系列的最后一款车型Model Y，终于揭开面纱。这款最新发布的紧凑型SUV，未来也将在上海超级工厂生产。

据观察者网消息，特斯拉首席执行官马斯克当地时间14日晚在特斯拉位于加利福利亚的设计中心亲自展示了Model Y，他在直播中还特别指出“上海超级工厂建设进度非常快，一旦建成，将比我们的加州车厂和内华达州电池厂加起来还大，我们对此非常激动。”

据特斯拉官网消息，Model Y分为标准序航班、长续航版、双电机全驱版、和性能版，其中，标准续航版将在2021年交付，其他三个版本均在2020年交付。

标准续航版可续航370公里，售价3.9万美元（约合26.2 万元人民币），长续航版可续航480公里，售价4.7万美元（约合31.6 万元人民币）。而双电机全驱版和性能版都能续航450公里，售价分别是5.1万美元（约合34.3 万元人民币）和6万美元（约合40.3 万元人民币）。

特斯拉此前发布并大规模面向消费者的三款车型，分别叫Model S、X和3。

关于车型的命名，马斯克曾在推特上透露，希望四款车组成“SEXY”系列。而Model 3原先是被叫作Model E的，但被福特公司起诉阻止，因此特斯拉只能将字母E翻转了一下。

在发布会上，马斯克再次提及此事，开玩笑地称福特“杀死了SEXY”。

不过，随着Model Y的面世，特斯拉的“SEXY”系列也算“不完美地”集齐了。