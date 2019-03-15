中方搁置巴基斯坦武装组织领袖被列入联合国安理会黑名单 引印度不满

在联合国安理会制裁委员会周三（13日）举行的会议上，中国继续搁置了英法美向安理会1267委员会提出的将巴基斯坦"穆罕默德军"（JeM）领导人马苏德（Masood Azhar）列入恐怖分子黑名单的请求。而印度周四（14日）对此举表示“感到失望”。

综合《南华早报》《海峡时报》等外媒报道，这是中国第三次采取类似行动。中国与巴基斯坦是“全天候战略合作伙伴关系”，中方表示需要更多时间来研究针对马苏德的制裁要求，这一技术性搁置可能持续长达9个月。

如果被列入该黑名单，马苏德将面对全球旅行禁令、资产冻结和武器禁运。

在一份声明中，印度外交部表达了对该结果的"失望"，并称将继续寻求利用各种途径，以便确保"将对我们公民进行恶毒袭击的恐怖分子绳之以法"。

中国外交部发言人陆慷周四（14日）在例行记者会上表示，中方正在对相关列名申请进行全面深入的评估，还需要更多时间，因此提出技术性搁置。中方希望联合国该委员会的有关行动"能够有助于有关国家通过对话协商解决问题，避免对地区和平稳定增添复杂因素"。

穆罕默德军声称对上个月14日在克什米尔发生的一起自杀式炸弹袭击负责。这次爆炸造成40名印度士兵丧生，并引发印巴之间的空袭和冲突。这是近年来两国之间最为严重的武装冲突。