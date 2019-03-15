北京故宫和华为合作打造5G智慧故宫

中国北京故宫博物院今天（15日）和华为签署战略合作协议, 共同开展打造5G应用示范、建设故宫智慧院区、举办人工智能大赛等方面合作，进一步推动故宫博物院的数字化、信息化、智慧化建设。

据中国澎湃新闻报道，故宫博物院院长单霁翔，副院长冯乃恩，华为公司常务董事汪涛等出席签约仪式。

双方签约，让华为5G率先服务文物博物馆机构，为“数字故宫”建设提供新的技术支撑。

单霁翔指出，故宫博物院拥有庞大的明清古建筑群，超过186万件（套）文物藏品，这些海量、珍贵的宝贵资源，需要我们不断借助新技术手段，一方面做好文物的保护和研究，一方面为逐年递增的现场观众和互联网观众提供更优质的文化服务和数字体验，从而实现中国优秀传统文化的全人类共享。

故宫方面也说，此次合作旨在让远在世界各地的观众都能够随时身临其境体验到实地参观故宫博物院的乐趣；让每一位来到故宫博物院的观众能够享受到更高速的网络服务和高清视频内容，瞬间获取眼前的古建筑、文物知识链接和服务设施信息：对文物出入库、修复、运输、展览的全流程进行随时随地的安全监控；邀请世界各地的文物医生和考古学家远程开展文物修复的会诊或考古调查；利用更强大的人工智能技术为文物的鉴定、修复和青少年教育提供更宽广的平台和更强有力的知识支撑。

在1998年，故宫博物院就启动了数字化、信息化建设。经过20年的努力，逐步建立起覆盖全院的办公信息网络，铺设光缆近40公里；安装600余个WiFi天线，为办公应用、文化遗产保护及观众服务提供无线网络；建立起管理186万件（套）文物信息的藏品系统，并开展涵盖10项内容的古建筑遗产监测。