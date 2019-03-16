台湾总统大选前哨战 四席立委今补选

台湾新北市第三选区、彰化县第一选区、台南市第二选区与金门县选区立委补选今天投票。四席立委补选被视为蓝绿2020总统大选的前哨战，朝野都有不能输的压力，昨晚的选前之夜，民进党与国民党各自举办大型造势活动，蓝绿阵营天王群集、大咖尽出，力挺自家候选人；声援群众也是声嘶力竭地摇旗吶喊，希望将支持人选送进国会。

据《自由时报》报道，民进党去年底“九合一”地方选举遭逢重挫，前行政院长赖清德形容“民进党只剩下一口气”，此次补选力拼守住原本的新北、台南两席，重振绿营声势；国民党则期待延续九合一选举的气势，除守住彰化、金门，更誓言挥出全垒打，一举囊括四席。

另一方面，此次立委补选是明年总统大选前的最后一次选举，朝野有意参选总统或被外界点名参选的政治人物，都投入辅选行列。

总统蔡英文、行政院长苏贞昌、前行政院长游锡堃昨天一同帮民进党新北市候选人余天站台。此外，赖清德自选战开始，几乎每天都出现在民进党台南市候选人郭国文身旁，昨天也继续与郭一起扫街拜票。

国民党已宣布参选总统的前新北市长朱立伦，昨天奔波于台南、彰化、新北为候选人造势。前总统马英九、党主席吴敦义也帮新北市候选人郑世维站台。高雄市长韩国瑜除再帮台南市候选人谢龙介助选，晚间也赶到郑世维的晚会。

台北市长柯文哲则在选前以影片表态，支持自民进党脱党参选台南市立委的无党籍候选人陈筱谕。

其余的蓝绿政治明星、部会首长，昨天也齐聚候选人的场子。最特別的是，太阳花学运领袖林飞帆昨晚现身余天造势晚会，成为民进党力抗“韩流”的神秘嘉宾。

据报道，补选投票时间是今天上午8点到下午4点，中央选举委员会预估，投票结果晚上8点前可出炉，依《选罢法》规定，将在23日前公告当选人名单。

此次立委补选，台南市、彰化县、金门县皆因原任立委黄伟哲、王惠美、杨镇浯去年底当选县市首长，辞去立委职务，新北市则是原立委高志鹏因案入狱，依法解职。