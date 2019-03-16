港媒：特习会可能将延迟至6月

香港《南华早报》今天援引消息人士称，美国总统特朗普与中国国家主席习近平的会晤将可能延至6月举行，主要原因是他们无法在4月之前达成中美贸易谈判的协议。

一位参与安排中美领导人会晤的消息人士说，双方于4月的会议将不太可能举行。而另一个消息则称，该会议可能会在6月举行。

两国官员目前正在加紧就贸易协议文案进行谈判，但一位消息人士透露，特朗普政府内部对与中国的协商存在分歧。

消息称，白宫内部的主要分歧是对执法机制的投入力度，以确保中国能在协商中履行其承诺，或者双方是否足以在原则上达成协议并宣布成功。

“特习会”原本预计将于3月底在特朗普的私人别墅举行，但美国驻华大使特里布兰斯塔德（Terry Branstad）后来表示，此次会议已被推迟，因为该协议仍在讨论中。

不过，美国总统特朗普周四说，美国与中国的贸易谈判应该可在四周内结束，他对双方达成协议表示乐观。“我们与中国的协商进展良好……我们会得到我们必须得到的，我认为我们正在快速推进。”

他还说，中国政府表现得非常负责任且非常理性，但他过后又给自己预留后路：“至于我们是否会达成最终协议，我永远都不想说……如果协议对我们来说不是很好，我们就不会达成协议。”