乐玉成：去极端化是有效打击暴恐活动必不可少的手段

中国外交部副部长乐玉成昨天（15日）说，去极端化是有效打击暴恐活动必不可少的重要手段。实践证明，新疆所采取的去极端化举措卓有成效，是预防性反恐的有益探索，也是中国对国际反恐事业的重要贡献。

据新华社报道，乐玉成在当天联合国核可中国国别人权审议报告后举行的新闻发布会上表示，上世纪90年代以来，境内外“三股势力”在新疆策划实施了数千起暴力恐怖事件，疯狂残害大量无辜群众，严重破坏新疆稳定，肆意践踏基本人权。暴恐活动与宗教极端思想密切相关，宗教极端思想在新疆泛滥，这也是恐怖主义难以斩草除根的原因。

也是中国代表团团长的乐玉成说：“我在参访新疆教培中心时，听到学员们现身说法，讲他们以前否定和排斥一切世俗文化，拒绝上学、读书、看电视，宣扬‘泛清真化’，认为‘非穆斯林’制造的物品‘不清真’，拒绝用，政府修的路也‘不清真’，拒绝走，还经常被诱逼观看、传播鼓吹‘圣战’、‘杀异教徒’的音视频，可见极端化到了何种程度”。

乐玉成指出，针对这种情况，新疆自治区政府依法采取系列措施，既重拳打击暴恐犯罪，又积极探索预防性反恐和去极端化，其中之一就是设立职业技能教育培训中心，旨在最大限度教育挽救那些受极端思想感染、有轻微违法犯罪行为的人员，避免其成为恐怖主义和极端主义的受害者和牺牲品，这本质上是一种预防性反恐，是防患于未然。