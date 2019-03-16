腾讯传出将进军台湾 台NCC：将请国安单位、陆委会决定

对于有消息指腾讯今年5月进军台湾，台湾通讯传播委员会昨天（15日）跨部会与业者讨论。国家通讯传播委员会（NCC）主委詹婷怡说，有人认为内容产制会影响思维，是国安问题，将请国安单位、陆委会开会决定。

据台湾联合新闻网报道，NCC昨天邀集台湾文化部、经济部等相关单位举行会议，针对OTT电视平台发展趋势下，如何营造台湾的公平竞争环境进行讨论。

在腾讯计划进军台湾的消息传出后，引发高度关注。陆委会前天强调，情资显示，腾讯来台是大陆广电总局下达战略指示，政府会严格把关，反制大陆当局对台图谋。若腾讯申请进军台湾，台湾文化部说，会建议经济部投资审议委员会不予同意。

詹婷怡会后指出，今天开会是NCC与文化部关注OTT发展的例行会议，无法做政策决定，最主要是让业者表达意见。

事实上，爱奇艺曾申请来台设公司，遭经济部投审会驳回，不过架设“爱奇艺台湾站”照常营运，在台业务透过台湾代理商“欧锑锑”代为经销、宣传。没有落地不用缴税，但仍照常提供服务，导致与台湾业者不公平的竞争环境。

对于会中是否有声音让大陆OTT技术性落地，进行公平竞争，詹婷怡不讳言，会中也有人认为内容产制会影响思维想法，是国安问题；她认为，若涉及国安问题，将请国安单位、陆委会一起开会决定政策走向。

随着网路发达，OTT影音串流平台已经成为民众追剧首选，各个国家和地区都面临如何纳管境外OTT问题，但在台湾没有明确的法源依据可管，主责机关也不明确。

相关官员说，NCC目前研拟参考欧盟做法，规范管理境外OTT的台湾自制节目比例。欧盟现行规定自制比率是30%。