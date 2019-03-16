央视315晚会揭露小额网贷乱象等 融360被点名

中国央视昨天（15日）播出以“晚会”形式的特别报道，揭露涉及小额网贷、辣条生产厂家卫生问题等乱象，其中中国金融平台融360在节目上被点名。

据央视财经微信公众号发布的消息，在央视播出的2019“3·15”晚会节目中，记者和河南省开封市尉氏县市场监督局、公安局一行多人的联合执法队伍来到了生产辣条的尉氏县食品厂。针对晚会揭发了生产车间缺乏充分卫生条件的情况，尉氏县市场监督局副局长表示会要求对生产不卫生辣条的食品厂进行停业整顿。

市场监管总局也表态，要求速查严处辣条生产经营违法行为。根据当局在官网上发布的声明，针对央视“3·15”晚会报道的“辣条”生产经营问题，市场监管总局要求河南省、湖南省市场监管局严厉查处涉事企业，并部署各地进一步加强“辣条”生产经营监管，依法查处违法违规行为。

除了辣条事件之外，“3·15”晚会也揭露了“小额网贷乱象”，点名“融360”。融360自称是“中国领先的移动金融智选平台”，入驻着大量的小额贷款商户。3·15晚会刚刚播出，融360APP就被App Store火速下架！

融360回应称：“我们对该事件导致的不良影响，向消费者表示诚挚的歉意。作为金融产品平台，我们对融360平台上的二十多万种金融产品负有监督职责。我们正在紧急召开会议，就315暴露的问题，进行内部调查和整改。 融360感谢广大用户、社会各界及新闻媒体的监督。”

“3·15”晚会播出后，融360股价周五早盘一度暴跌逾15%。