陆委会谈两会：北京对未来充满忧虑与不确定性

台湾大陆委员会（简称陆委会）发言人邱垂正今天（16日）在谈到刚闭幕的中国大陆全国两会时说，相关报告与发言显示，北京当局对未来充满忧虑与不确定性。他分析，大陆当局当前内外问题根源于集权的政治体制与社会改革不足。

据台湾联合新闻网报道，邱垂正上午出席国立政治大学国际关系研究中心举办的一场研讨会上致词时，做出上述看法。

邱垂正指出，有别于第19次全国代表大会时的雄心壮志，今年中国大陆全国两会的相关报告与发言，对未来充满忧虑与不确定性，再三警示今年发展环境更加复杂严峻，风险挑战也更多。除了受贸易争端影响，内部发展转型也面临瓶颈。

他表示，大陆当局当前内外问题根源于政治体制、社会改革不足。集权的结果导致缺乏监督制衡，造成决策容易偏差失误，无法有效因应内部系统性风险与结构性矛盾，让社会健康稳定发展出现很大挑战与困境；错误对外作为也引发区域紧张，加大国际社会对大陆当局“霸权”扩张的疑虑。

邱垂正指出，大陆当局各界在两会期间，有不少呼应“习五条”的言论，大多都是重复歌颂既定对台立场，美化宣传“一国两制”台湾方案，以及推进终极统一的民主协商。

他认为，这些违反历史潮流与台湾人民自由意志的主张，只是凸显大陆当局缺乏改善两岸关系的智慧，也缺乏对台湾社会的认识了解，令人遗憾。

面对近期以来大陆当局对台作为，以及日益严峻的两岸情势，邱垂正再次呼吁北京当局，及早认清两岸客观现实，不要错误操作对台统战分化、武力威吓，才能真正有助台湾两岸关系良性互动。