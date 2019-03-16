被曝“714高炮”黑幕 融360称无7天和14天产品

中国央视3•15晚会昨天曝光了“714高炮”黑幕，融360被点名。融360旗下赴美上市企业简普科技，股价在15日美股小幅高开0.3%后，一度下跌15%至5.35美元，日内跌幅达到15%。截至当日美股收盘报5.49美元，跌幅12.86%。

据《新京报》报道，昨天在苹果App Store中搜索“融360”，仅显示有“融360信贷助手”一个APP，是为信贷经理制作的接单助手。在部分安卓应用商店中也搜索不到融360的APP。

融360今早发布声明称，第一时间主动下架APP进行彻底自查，对少数涉嫌搭售行为的产品已全部下架，且目前排查结果没有七天和十四天的产品。

据央视3•15晚会曝光，融360入驻着大量的小额贷款商户，为商户推荐客户，每成功放出一笔贷款，就会收取一定的费用。在受害人王先生的办公室里，堆满了各种各样的商品，都是在融360上贷款时须购买的，这些商品的价格都超出市场价。

一名受访的王先生称，20%的利息，不管你要不要，必须买了这个东西才能放款。王先生在融360以及其他“714高炮”欠下了十多万元（人民币，下同，约2万新元）的债务，疯狂的催收电话甚至打到了孩子班主任那里。

所谓“714高炮”指的是贷款期限7至14天，利息超高的现金贷，主要针对包括在读学生在内的年轻人。如果借款人借1500元，实际到手只有1000元，七天后要还款1500元。高利贷放款机构为了规避监管，将高额利息换成“服务费”，并在下款前提前收取，民间称之为“砍头息”。

一经曝光，融360就于昨日晚间发布了一份声明称，正在紧急召开会议，就央视3•15晚会暴露的问题进行内部调查和整改。融360表示，对该事件导致的不良影响，向消费者表示诚挚的歉意。作为金融产品平台，对融360平台上的二十多万种金融产品负有监督职责。

融360全称北京融世纪信息技术有限公司，官网显示，融360成立于2011年10月， 是中国领先的移动金融智选平台，以“让金融更简单”为使命，致力于成为每个人的金融伙伴。2017年11月16日，融360旗下简普科技（NYSE:JT）在美国纽约证券交易所成功上市，被称为“纽交所金融AI第一股”，融资额达1.8亿美元。

公司主营业务包括贷款、信用卡、理财、报告和风控。其中贷款业务介绍称，融360贷款业务涵盖个人消费贷、经营贷、房贷和车贷等。平台通过大数据技术，解决贷款过程中的信息不对称问题。用户通过融360|简普科技(NYSE:JT)独有的智能匹配系统，可一站式比较数万款贷款产品，筛选产品并直接提交申请。对银行而言，融360则是批量获取优质客户的营销渠道。

融360“贷款”页面显示，融360贷款对接了渣打银行、北京银行、南京银行、江苏银行等多家银行，同时也有名为“养老金贷款”、“企业信用贷”、“退休金贷”等5家非银行借款机构。

这些入口中，金融机构的放款时间多为3-7天，也有个别可1天放款；而非银行借款机构的放款时间均为1至2天。此外，银行普遍有明确的月息说明，而5家非银行机构中，只有一家做了说明，其他的总利息和月费均为“面议”。点击查看进一步申请，则需要填写称呼和手机号码。

和“贷款”业务并列在首页的，还有“车贷”、“房贷”和“信用卡”。

在今天的声明中，融360表示，融360是金融产品的服务平台而非放贷机构；平台上大部分产品的合作机构为持牌机构、信用卡公司和其他非银行金融机构。

据天眼查，融360的四大股东均为个人，分别是陆佳彦、黄大为、吴正宇和刘曹峰，该四人同时是融360的发起人和最终受益人，出资比例分别为33.6%、33.6％、23.36%和9.45%。其中，陆佳彦为公司法定代表人。

