中央要打假新闻 韩国瑜：我被某媒体批成黑人为何不罚

“文旦丟水库”新闻被批驳后，台湾总统蔡英文、行政院各部会纷批“假新闻”，行政院也要全面强化对假信息的澄清与反制能力。高雄市长韩国瑜昨天接受电视节目“政治大爆卦”主持人随行采访时就此批民进党永远“双重标准”。

据联合新闻网报道，韩国瑜说，执政党对“假新闻”、“假农民”、甚至包括媒体，要开始开罚，要开始人肉搜索；反过来，不停打蓝军的媒体就拍手叫好吗？就不停的下广告吗？是不是双重标准？对被假设友善国民党的媒体，就尽可能穿小鞋，对批判国民党的媒，像他常被批判，在某些媒体早就变成“黑人”了，为什么不开罚？“我们只是不想讲而已，永远用双重标准（指民进党），真的是把台湾老百姓当傻瓜。”

他批中央执政民进党执政不用心，选前叫爱台；“真的，老百姓把选票投给你，是希望政治人物做好事，做实事、冲经济、拼民生，老百姓把票投给你，并不是让你去作威作福，或者打击异己，这是民进党现在执政最大的错误。”

韩国瑜表示，他因此非常佩服基隆市长林右昌敢面对问题，知道民进党要改，讲白了，民进党执政这2、3年让太多支持民进党的人失望，所以林右昌发自内心的讲话，值得民进党中央到地方好好去思考为什么民进党的人会有这么大的勇气敢把问题举发出来。

