台200陆战队每日助割洋葱 专家：会对战备等产生严重的影响

台湾海军陆战队在恒春半岛展开洋葱助割，每天派兵200人。有专家认为，参与助收的官兵今年中有相当于两个月的时间根本就无法从事其本务的工作，不可能对战备、训练或装备维护不造成严重的影响。

据台湾《联合报》今天（16日）报道，海军陆战队在屏东县恒春半岛行之有年的洋葱助收，一直是军方敦亲睦邻的最佳代言，尽管去年进入全募兵制元年，引发月薪近4万（新台币，下同，约1750新元）军人“不务正业”当免费农工的负评。军方有意收手，却挡不住“‘军爱民’优良传统不能停”的民意压力。

海军陆战队第99旅展开为期45天、每天200人的义务助收任务，估计可为葱农省下千万工资。葱农说，今年因暖冬歉收，有阿兵哥助收超暖心。

台海安全研究中心主任梅复兴在脸书分享这篇新闻，并以“事情就怕往细里想”为题贴文评论表示：今年度放假，法定假日加周休二日共115天，也就是说实际工作日数只有250天。假设部队助收42天，那就相当于实际工作日数的六分之一。也就是说，参与助收的官兵今年中有相当于两个月的时间根本就无法从事其本务的工作。这不可能对战备，训练或装备维护不造成严重的影响。

梅复兴也说，或从另一个角度来看，假如国防部宣称，甚至或不得已而“被宣称”：这不至于影响战训本务，那我们就可依逻辑推论这支部队就算少了六分之一的人日也不会有任何关系。换句话说，理论上这200人裁掉六分之一、33人，相当于一个排的人数，难道也不会影响战训本务。

梅复兴表示，若真是如此，那干脆把这些理论上的“冗员”裁掉，然后用省下来的钱雇劳工帮忙采收不就得了？事实上，因为志愿役募兵的每名士兵每年基本人事费用约50万元，这还不包括其他成本，裁减33人每年约可节省至少1700万元。而雇用采收工每人每天才1300元，200人42天也只需要1100万元。政府还可倒赚600万。

他说，这个逻辑推论基本上无懈可击，但事实上33名陆战队战士跟200名临时雇工是不能画上等号的。我们的志愿役官兵也不应该被当成免费劳工使用。姑且不谈军人的专业任务或尊严地位或功能价值，最简单易明的就是，他们既非“免费”，甚至也不是“廉价”的。

他呼吁，台湾社会与政府必须积极学习以更成熟和理性的态度来看待问题并寻找最具效益的解决方案。