上海逾4.46万名逝者“骨灰撒海” 节地葬逐年攀升

据中新网报道，2019年上海市海葬公祭典礼今天在滨海古园举行。此次活动由上海市民政局主办、上海市殡葬服务中心、上海市殡葬行业协会协办，上海飞思海葬服务部和上海滨海古园承办。

上海自1991年开始进行海葬，已有44652名海葬者骨灰撒海。此外，上海也是中国率先推行海葬的省市之一。在长江入海口的万里洪波中，长眠着数万名海葬者。

一名72岁的上海阿姨受访时说，其丈夫已长眠大海，未来自己也会选择这一环保安葬方式。

另外一位海葬者家属回忆了外婆选择海葬的经过，“外婆是看到海葬介绍后，决定‘百年之后’想回归自然的，我们也是从不理解到接受。外婆过世20多年了，我们很想念她。”

中国人素有“厚葬”和“入土为安”的传统，但墓园土地有限。伴随社会进入老龄化，节地生态葬式逐渐为市民所接受。

上海飞思海葬服务部业务经理王燕在受访时介绍，上海市民对海葬接受程度不断提升，2017年有3464名海葬者，2018年有4132名，今年预计有4500名。

另据上海市清明节工作指挥部公布的数据，上海市现有44家经营性公墓和10家经营性骨灰堂，截至2018年底，累计落葬(含墓葬、壁葬和寄存)175万余穴(格)。据预测，今年清明期间上海全市公墓(骨灰堂)预约落葬总数1.05万，将有642万人次、83.6万车次出行祭扫。

