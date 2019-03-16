民进党指中天电视台及谢龙介违反《选罢法》

民进党今天下午公布三件国民党违反《选罢法》的事证，包括中天电视台“新闻龙卷风”节目在昨天晚上十点过后，以“台南市议员”实为候选人的谢龙介进行连线，谢在节目上说：“如果谢龙介明天落选，你还选什么？”“明天的选票确实是关键的指标。”均已违《选罢法》，民进党严正抗议，要求中央选举委员会及国家通讯传播委员会（NCC）立刻针对违法事证进行调查及处理。

据联合新闻网报道，民进党发言人周江杰说，中天电视台在昨天晚上十点过后，也是《选罢法》明文规定不得进行竞选活动的时间点，竟然透过“新闻龙卷风”的政论节目与国民党籍台南市第二选区候选人谢龙介进行现场连线，疑似变相进行竞选行为。

周江杰表示，谢龙介跟中天电视台在画面上，用“台南市议员”，以及“韩总统”等词汇，刻意避开可能违反《选罢法》规定，但连线时，谢龙介确实有说到跟今天立委补选拉票有关的内容，即便他们想走《选罢法》漏洞巧门，但事实上连线的谢龙介本人，在此次补选投票结束前，他确实是立委候选人，这是不争的事实，不会因为画面上用台南市议员，就可以改变他不是候选人的事实。

周江杰也提到，中天电视台跟谢龙介在这次补选过程中，不但用错误新闻消息伤害麻豆柚农，想影响选举，到昨晚在《选罢法》明文规定禁止进行竞选活动的时间，仍变相违反规定进行竞选活动，民进党郑重要求NCC跟中选会以最严格标准针对中天新闻跟候选人本人进行违法事证调查办理。

此外，也有人向民进党举报，在面簿上，发现有一个打着“国民党”旗号的粉丝专页，在今天上午，也就是立委补选投票当日，发表贴文呼吁四个立委补选区的兄弟姐妹“票投中国国民党就对了！”另外，国民党台南市党部青工总会副总会长杨登台，今天在他个人面簿上发表贴文，为国民党籍台南市第二选区候选人谢龙介公开拉票。